Liverpool na úvod zvládol šesťgólovú prestrelku s Bournemouthom
Autor TASR,aktualizované
Londýn 15. augusta (TASR) - Futbalisti FC Liverpool úspešne vykročili za obhajobou majstrovského titulu v anglickej Premier League. V úvodnom stretnutí nového ročníka zdolali AFC Bournemouth 4:2.
Futbalisti FC Liverpool majú za sebou emotívny víťazný vstup na ceste za obhajobou titulu v anglickej Premier League. V prvom domácom súťažnom zápase od tragickej smrti Dioga Jotu prišli proti Bournemouthu o dvojgólový náskok, ale v koncovke sa po góloch Federica Chiesu a Mohameda Salaha napokon mohli po výsledku 4:2 radovať z prvých troch bodov do tabuľky.
Na Anfield Road to bol z pohľadu nestranného diváka ideálny začiatok najsledovanejšej ligovej súťaže. Pred viac ako 60-tisíc divákmi otvoril strelecký účet sezóny v 37. minúte Hugo Ekitike, jedna z letných akvizícií Liveroolu, a tesne po prestávke na to nadviazal druhým zásahom Cody Gakpo. V tom čase asi nikto nepochyboval o tom, že Liverpool si náskok postráži. Napokon z toho bola dráma. „Neuveriteľná atmosféra v posledných minútach. Myslel som si, že vyhrať ligu bude niečo špeciálnejšie, ale uspieť doma proti Bournemouthu v závere, to bolo rovnako úžasné. Skvelý zápas, Bournemouth išiel do toho podobne ako my naplno až do samotného konca. Vyhrali sme a takéto niečo budú chcieť ľudia určite sledovať,“ nešetril chválou na pozápasovej tlačovej konferencii domáci tréner Arne Slot.
Bournemouth sa nezlomil ani pri dvojgólovom manku a v priebehu ôsmich minút sa dokázal vrátiť do boja o víťazstvo, keď svoj útočný potenciál dokázal Antoine Semenyo. Práve reprezentant Ghany sa stal v prvom polčase terčom rasistických urážok, pre ktoré sa na krátky moment prerušil duel. „Totálne neakceptovateľné. Som v šoku, že sa to udialo práve teraz. Ani neviem, ako sa Antoine opäť mohol sústrediť a dal góly. Niečo sa musí udiať, pokľaknutie nemalo žiaden efekt. Chcel som, aby po góle zareagoval, ale ukázalo sa jeho fair play. Chcel som, aby fanúšika okamžite vyviedli, ale o všetko sa postarala polícia. Mrzí ma, čím si Antoine musí prejsť. Celá krajina to sleduje a je to proste šokujúce,“ povedal v rozhovore pre Sky Sports kapitán Bournemouthu Adam Smith.
Remízový stav vydržal do 88. minúty, najskôr priblížil Liverpool k triumfu striedajúci Chiesa a vo štvrtej minúte nadstaveného času dal definitívu Salah. „Keby som mal polhodinu, tak by som vám vysvetlil, ako to cítim. Hlavnou emóciou bola úžasná a silná spomienka na Dioga. Transparent, spievanie fanúšikov, to všetko malo svoju silu. Oba tímy hrali vo vysokej intenzite, nikdy sa nevzdali,“ dodal k pozápasovému hodnoteniu domáci kouč.
Majstrovské oslavy sprevádzala spomienka na Dioga Jotu a jeho brata Andreho Silvu. Fanúšikovia si pripravili masívny transparent - „Rute, Dinis, Duarte, Mafalda - Anfield bude vždy váš domov. Nikdy nebudete kráčať sami.“ Okrem toho pripravili počas minúty tichu veľkú mozaiku s iniciálkami Jotu a Silvu, ich číslami dresov vo vlajke Portugalska. Salah po presnom zásahu napodobnil jednu z gólových osláv Jotu, po záverečnom hvizde a skandovaní Jotovho mena sa rozplakal.
FC Liverpool - AFC Bournemouth 4:2 (1:0)
Góly: 37. Ekitike, 49. Gakpo, 88. Chiesa, 90.+4. Salah - 64. a 77. Semenyo
Šesťgólová dráma na Anfielde, výhru Liverpoolu zariadili Chiesa a Salah
