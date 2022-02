Liverpool natiahol víťaznú šnúru, Arsenal vyhral po takmer 7 týždňoch

Na snímke ghanský stredopoliar Arsenalu Thomas Partey sa hnevá po tom, ako dostal žltú kartu v zápase 24. kola anglickej Premier League vo futbale Wolverhampton Wanderers - Arsenal FC vo štvrtok 10. februára 2022. Foto: TASR/AP

Premier League - 24. kolo:



FC Liverpool - Leicester City 2:0 (1:0)



Góly: 35. a 88. Jota







Wolverhampton Wanderers - Arsenal Londýn 0:1 (0:1)



Gól: 26. Gabriel, ČK: 70. Martinelli (Arsenal) po 2. ŽK)

Londýn 11. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zvíťazili vo štvrtkovom domácom zápase 24. kola anglickej Premier League nad Leicestrom City 2:0. "The Reds" zvýšili v tabuľke náskok na tretiu Chelsea zásluhou dvoch presných zásahov Diega Jotu. Liverpool z druhého miesta stráca na vedúceho obhajcu Manchester City 9 bodov, má jeden zápas k dobru.Prvý gól stretnutia vsietil portugalský útočník v 35. minúte, keď po rohovom kope dorazil do siete hlavičku Virgila van Dijka. Na konečný stav upravil o 53 minút neskôr. Zverenci Jürgena Kloppa tak zaknihovali ôsme stretnutie bez prehry vo všetkých súťažiach za sebou a túto sériu majú možnosť natiahnuť už v nedeľu v ligovom duely na pôde Burnley.Tesnejší výsledok sa zrodil v zápase medzi Wolverhamptonom a Arsenalom, z výhry 1:0 sa tešili hosťujúci "gunners". Aj v tomto stretnutí padol gól v prvom polčase po rohovom kope. Zaslúžil sa oň Brazílčan Gabriel, ktorý loptu v neprehľadnej situácii dorazil do prázdnej brány. Pre Arsenal to bolo prvé víťazstvo od 26. decembra a v tabuľke sa posunuli na piate miesto.