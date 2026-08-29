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Liverpool nebodoval naplno, remízu 2:2 proti Forest zachránil Munoz

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Najprv sa presadil ešte v prvom polčase Dan Ndoye a na presný zásah domáceho Alexandra Isaka odpovedal v 70. minúte z pokutového kopu kapitán Forest Morgan Gibbs-White.

Autor TASR
Londýn 29. augusta (TASR) - Futbalisti Liverpoolu remizovali v prvom domácom zápase ligovej sezóny s Nottinghamom Forest 2:2. „The Reds“ dvakrát prehrávali, no v 82. minúte zachránil bod pre domácich Victor Munoz premiérovým gólom po letnom prestupe z Osasuny Pamplona. Po dvoch kolách tak majú na konte dve remízy, pričom obe sa skončili rovnakým výsledkom.

Najprv sa presadil ešte v prvom polčase Dan Ndoye a na presný zásah domáceho Alexandra Isaka odpovedal v 70. minúte z pokutového kopu kapitán Forest Morgan Gibbs-White. Munoz sa po viacerých striedaniach presunul z ľavého na pravé krídlo a vyrovnal. Liverpool dokázal dvakrát vyrovnať podobne ako na pôde Newcastlu v úvodnom kole. Obaja tréneri si tak musia počkať na svoj prvý súťažný triumf na lavičke nových klubov. Liverpool vedie bývalý tréner Bournemouthu Andoni Iraola a šéfom lavičky Nottinghamu je Oliver Glasner, ktorý donedávna pôsobil v Crystal Palace.



Premier League - 2. kolo:

Liverpool FC - Nottingham Forest 2:2 (0:1)

Góly: 60. Isak, 82. Munoz - 24. Ndoye, 70. Gibbs-White (z 11 m)
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