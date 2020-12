Liverpool nečakane zaváhal s WBA, Allardyceovi sa na Anfielde darí

Liverpool 28. decembra (TASR) - Nepríjemnú a prekvapivú stratu dvoch bodov zaznamenal anglický futbalový majster FC Liverpool v nedeľnom zápase 15. zápase Premier League s West Bromwich Albion po remíze 1:1. Očakávalo sa, že líder si víťazstvom nad predposledným mužstvom tabuľky udrží pohodlný päťbodový náskok pred mestským rivalom FC Everton, ale hráči "The Reds" stratou dvoch bodov dali početnej skupine svojich prenasledovateľov "oneskorený vianočný darček".



Liverpool mal skvelý rok 2020, keď po dlhých 30 rokoch získal opäť anglický titul, ale v záverečnom domácom zápase sklamal. Hoci mal 84-percentné držanie lopty a jasnú prevahu, vyhrať nedokázal. Dominanciu výberu nemeckého trénera Jürgena Kloppa ilustruje aj fakt, že v prvom polčase iba sám jeho kapitán Jordan Henderson mal na konte o 39 prihrávok viac (85) ako celý tím WBA dohromady (46). Domácim sa potom zranil obranca Joel Matip, "Baggies" v druhom dejstve ožili a napokon spôsobili fakt, že LFC doma stratil ligové body len druhýkrát z uplynulých 34 zápasov.



Skóre otvoril v 12. minúte Sadio Mane a zdalo sa, že to bude jasná záležitosť. No osem minút pred koncom po rohu vyrovnal Semi Ajayi. WBA získalo mimoriadne cenný bod v boji o záchranu a ich nový tréner Sam Allardyce len potvrdil, že sa mu na Anfielde darí. Bývalý reprezentačný tréner Anglicka na ňom zostal proti Liverpoolu nezdolaný v uplynulých štyroch zápasov so štyrmi rozdielnymi klubmi.



"Že sme nezvíťazili a nepotešili 2000 fanúšikov na tribúnach, je naša chyba. Dali sme im niekoľko ľahkých rohových kopov a to bola jediná vec, ktorú dnes chceli. Preto máme len jeden bod namiesto troch. No poviem to takto, cítime to ako prehru, ale máme o jeden bod viac ako pred týmto zápasom. Tak teda fajn. V prvom polčase to vyzeralo, že držanie lopty máme 90:10, dominovali sme aj potom," povedal Klopp podľa BBC.



"Každý hráč dnes ukázal charakter, ktorý tento tím potrebuje, aby sme sa vyhrabali z nelichotivej pozície. Videl som v našom tíme veľkú odvahu, odhodlanie aj kvalitu. Máme bod zo zápasu, o ktorom sme si v šatni mysleli, že ho nezískame. Po prvom góle v našej sieti som si pomyslel, že veľa ľudí už počíta, koľko bude ďalších. Najmä keď v minulom zápase dali sedem Crystal Palace. Moji hráči však boli dobrí, dobre bránili ako tím a v druhom polčase našli cestu, ako proti Liverpoolu zaútočiť, keď sa im naskytla šanca," vyjadril sa Allardyce.