Liverpool nechce, aby Salah hral za Egypt proti Angole

Liverpool 23. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool nechce, aby jeho útočník Mohamed Salah nastúpil v zápase kvalifikácie MS 2022. V ňom Egypt nastúpi 2. septembra proti Angole. Dôvodom je, že Egypt zaradila Veľká Británia na takzvaný červený zoznam a Salah by musel pre pandémiu koronavírusu absolvovať po návrate desaťdňovú karanténu.



"The Reds" však nebudú Salahovi brániť odcestovať na súboj do Gabonu, kde bude hrať Egypt 5. septembra. Kluby nemusia uvoľniť hráča na reprezentačný zápas, ak by následne pre ochranné opatrenia mal prísť o ligový zápas. Ak by Salah musel ísť do karantény, nemohol by nastúpiť na súboj s Leedsom 12. septembra.



Egyptská futbalová federácia chce mať svoju hlavnú hviezdu k dispozícii v oboch dueloch a hľadá spôsob, ako by sa Salah mohol vyhnúť karanténe. Správu priniesla agentúra DPA.