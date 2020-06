Klopp: Liverpool nedokáže konkurovať Chelsea v boji o Wernera

Londýn 7. júna (TASR) - Kormidelník Liverpoolu Jürgen Klopp uviedol, že vedenie suverénneho lídra anglickej futbalovej Premier League nie je v tejto chvíli schopné konkurovať Chelsea Londýn v boji o angažovanie Tima Wernera z RB Lipsko. Výkupná klauzula za nemeckého útočníka je do 15. júna približne 55 miliónov eur, podľa anglických médií sa už Chelsea a Lipsko dohodli na hráčovom prestupe.



O Wernera sa dlhodobo zaujímal FC Liverpool a aj hráč preferoval prestup týmto smerom. "The Reds" však neposlali oficiálnu ponuku a teraz im hrozí, že 24-ročného kanoniera im "vyfúkne" ligový konkurent. Nemecký reprezentant je s 25 gólmi druhý najlepší strelec tejto bundesligovej sezóny, viac (30 gólov) nastrieľal jedine Poliak Robert Lewandowski z Bayernu Mníchov.



Podľa Kloppa obdobie pandémie koronavírusu ovplyvní prestupový trh a kluby nebudú môcť míňať horibilné sumy za hráčov. "Všetky kluby v tejto chvíli rátajú straty. Výpadok súťažných zápasov zastavil príjmy z predaja vstupeniek a ďalších marketingových aktivít. Reštart ročníka bude bez divákov a zrejme aj úvodných 10-15 zápasov novej sezóny. To sú ďalšie financie, o ktoré klub príde. Na jednej strane s hráčmi diskutujeme o tom, že nás čakajú ťažké časy a treba šetriť a na druhej strane by sme za novú akvizíciu vynaložili 50 alebo 60 miliónov libier? Také niečo by sa ťažko vysvetľovalo," poznamenal Klopp.



Jeho zverenci teoreticky môžu oslavovať zisk prvého anglického titulu od roku 1990 na vlastnom štadióne. Podľa rozpisu zostávajúcich zápasov, ktorý v piatok zverejnilo vedenie Premier League, privítajú v stredu 24. júna v druhom vystúpení po obnovení sezóny Crystal Palace na Anfielde. Tabuľkový líder má priepastný 25-bodový náskok pred Manchestrom City a k zisku trofeje mu chýbajú dve víťazstvá.