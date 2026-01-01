Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
< sekcia Šport

Liverpool nenatiahol víťaznú šnúru, s Leedsom iba remizoval 0:0

.
Futbalista Liverpoolu Ryan Gravenberch (vľavo) a hráč Leedsu Brenden Aaronson bojujú o loptu v zápase 19. kola anglickej Premier League FC Liverpool - Leeds United v Liverpoole vo štvrtok 1. januára 2026. Foto: TASR/AP

Hostia tak ťahajú v PL sériu šiestich zápasov bez prehry a zverencom Arneho Slota preťali trojzápasovú víťaznú šnúru v súťaži.

Autor TASR
Londýn 1. januára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool iba remizovali s Leedsom United 0:0 vo štvrtkovom stretnutí 19. kola anglickej Premier League na domácej pôde. Hostia tak ťahajú v PL sériu šiestich zápasov bez prehry a zverencom Arneho Slota preťali trojzápasovú víťaznú šnúru v súťaži.

Deľbu bodov priniesol aj duel medzi Crystal Palace a Fulhamom. V 39. minúte poslal „orlov“ do vedenia svojím ôsmim presným zásahom v aktuálnom ročníku PL Jean-Philippe Mateta, ale v 80. minúte vyrovnal na konečných 1:1 Tom Cairney, ktorý si otvoril strelecký účet v sezóne. Víťazná séria „chalupárov“ v PL sa zastavila na troch zápasoch, zatiaľ čo domáci bodovali po predošlých troch prehrách.

Premier League - 19. kolo:

Crystal Palace - FC Fulham 1:1 (1:0)
Góly: 39. Mateta - 80. Cairney

FC Liverpool - Leeds United 0:0
.

Neprehliadnite

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica

Prezident: Spoločnosť môže stratiť niečo, čo roky tvorilo jej základ