Liverpool nenatiahol víťaznú šnúru, s Leedsom iba remizoval 0:0
Hostia tak ťahajú v PL sériu šiestich zápasov bez prehry a zverencom Arneho Slota preťali trojzápasovú víťaznú šnúru v súťaži.
Autor TASR
Londýn 1. januára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool iba remizovali s Leedsom United 0:0 vo štvrtkovom stretnutí 19. kola anglickej Premier League na domácej pôde. Hostia tak ťahajú v PL sériu šiestich zápasov bez prehry a zverencom Arneho Slota preťali trojzápasovú víťaznú šnúru v súťaži.
Deľbu bodov priniesol aj duel medzi Crystal Palace a Fulhamom. V 39. minúte poslal „orlov“ do vedenia svojím ôsmim presným zásahom v aktuálnom ročníku PL Jean-Philippe Mateta, ale v 80. minúte vyrovnal na konečných 1:1 Tom Cairney, ktorý si otvoril strelecký účet v sezóne. Víťazná séria „chalupárov“ v PL sa zastavila na troch zápasoch, zatiaľ čo domáci bodovali po predošlých troch prehrách.
Premier League - 19. kolo:
Crystal Palace - FC Fulham 1:1 (1:0)
Góly: 39. Mateta - 80. Cairney
FC Liverpool - Leeds United 0:0
