Liverpool je novým lídrom Premier League, hrdinom sa stal Jota

Liverpool 1. novembra (TASR) – Futbalisti Liverpoolu sa po prvý raz od minulej sezóny vrátili na čelo ligovej tabuľky. Napriek lazaretu v defenzíve zdolali v sobotňajšom zápase 7. kola anglickej najvyššej súťaže West Ham 2:1. V strede obrany nastúpil Nathaniel Phillips, ktorý si v 23 rokoch pripísal debut v Premier League.



"O tomto momente som sníval od detstva. Som nesmierne šťastný, že som dostal príležitosť a ešte viac ma teší výsledok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť," povedal Phillips, ktorý naposledy hosťoval v nemeckom druholigovom Stuttgarte. V hodnotení webu BBC navyše dostal tretiu najvyššiu známku spomedzi svojich spoluhráčov, kraľoval vo vzduchu a inkasovaný gól nejde na jeho vrub. Prsty v ňom mal jeho skúsenejší rovesník Joe Gomez, ktorý v 10. minúte odvrátil center z ľavej strany len na hruď Pabla Fornalsa a ten upratal loptu k pravej žrdi Alissonovej brány.



Úradujúci majster inkasoval ako prvý vo všetkých troch posledných domácich zápasoch, no zakaždým sa mu podarilo zvíťaziť. Vyrovnávací gól zaznamenal v 42. minúte z pokutového kopu Mohamed Salah a hrdinom zápasu sa stal striedajúci Portugalčan Diogo Jota. V 70. minúte mu najskôr pre faul Maného neuznali gól, no päť minút pred koncom sa už tešil oprávnene, keď ho milimetrovou kolmicou poslal do vyloženej šance Xherdan Shaqiri a prudkou strelou získal domácim všetky tri body. "Je lepší než som očakával. Je to obrovský talent. Má rýchlosť, je fyzicky aj technicky silný a navyše dokáže hrať oboma nohami," povedal na margo predsezónnej posily z Wolverhamptonu tréner Jürgen Klopp. Päťdesiattriročný Nemec však po zápase ocenil prístup celého mužstva. Pri zraneniach Virgila van Dijka, Joela Matipa i Fabinha musia totiž všetci pracovať dvojnásobne smerom dozadu. Výpadok defenzívnych opôr najlepšie ilustruje fakt, že Liverpool inkasoval v úvodných siedmich kolách pätnásťkrát. V minulej sezóne mu to trvalo až 23 kôl. "Pri tak veľkom počte zápasov je to nesmierne náročné. Keď však vidím odhodlanie a túžbu hráčov pobiť sa s problémami, som nadšený. Je to však zradné. Je nutné zostať trpezlivý a zároveň dostatočne aktívny na to, aby ste súpera k ničomu nepustili. Jednoducho sústavné sústredenie. To sa nám dnes, možno s výnimkou ich gólu, darilo," uzavrel Klopp.



Hostia favorita poriadne potrápili a po zápase boli pochopiteľne sklamaní. "To, že odchádzame z Anfieldu s pocitom, že sme mali bodovať je dobré znamenie. Vytvorili sme si sľubné príležitosti a náš druhý gól visel doslova na vlásku. Boli sme pre nich hrozbou. Chlapci boli organizovaní a disciplinovaní," povedal tréner David Moyes po prvej prehre svojich zverencov od 19. septembra.



"Kladivárom" patrí so ziskom ôsmich bodov priebežná 13. priečka. Liverpool je na čele, no zosadiť ho môže mestský rival Everton, ktorý hrá v nedeľu na pôde Newcastlu.