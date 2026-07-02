< sekcia Šport
Liverpool odhalil pamätník zosnulým Jotovi a Silvovi
Urobil tak v predvečer prvého výročia ich úmrtia pri autonehode v Španielsku.
Autor TASR
Liverpool 2. júla (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool odhalil na štadióne Anfield trvalý pamätník zosnulým Diogovi Jotovi a jeho bratovi Andremu Silvovi. Urobil tak v predvečer prvého výročia ich úmrtia pri autonehode v Španielsku.
Dielo s názvom Forever 20 vytvorila britská sochárka Emma Rodgersová. Jeho ústredným motívom je srdce odkazujúce na Jotovu ikonickú gólovú oslavu. Pri pohľade z rôznych uhlov možno v soche vidieť aj čísla 20 a 30, ktoré bratia nosili na dresoch. Súčasťou pamätníka sú tiež úryvky z fanúšikovskej piesne venovanej Jotovi, ktorú priaznivci Liverpoolu spievajú v 20. minúte zápasov.
Podstavec obsahuje kameň z portugalského Gondomaru, odkiaľ obaja hráči pochádzali. Na ňom sa nachádza aj bronzový odliatok jedného z kvetov položených na ich pamiatku a ovládač na PlayStation, ktorý odkazuje na Jotovu známu pózu. „Forever 20 bude trvalým symbolom lásky, jednoty a pamiatky. Bude miestom, kde sa môže každý zastaviť, zaspomínať si a vzdať úctu,“ citovala z vyhlásenia Liverpoolu agentúra DPA.
Dielo s názvom Forever 20 vytvorila britská sochárka Emma Rodgersová. Jeho ústredným motívom je srdce odkazujúce na Jotovu ikonickú gólovú oslavu. Pri pohľade z rôznych uhlov možno v soche vidieť aj čísla 20 a 30, ktoré bratia nosili na dresoch. Súčasťou pamätníka sú tiež úryvky z fanúšikovskej piesne venovanej Jotovi, ktorú priaznivci Liverpoolu spievajú v 20. minúte zápasov.
Podstavec obsahuje kameň z portugalského Gondomaru, odkiaľ obaja hráči pochádzali. Na ňom sa nachádza aj bronzový odliatok jedného z kvetov položených na ich pamiatku a ovládač na PlayStation, ktorý odkazuje na Jotovu známu pózu. „Forever 20 bude trvalým symbolom lásky, jednoty a pamiatky. Bude miestom, kde sa môže každý zastaviť, zaspomínať si a vzdať úctu,“ citovala z vyhlásenia Liverpoolu agentúra DPA.