Liverpool odmietol ponuku Barcelony na Diaza

Liverpool 5. júna (TASR) - Vedenie FC Liverpool odmietlo ponuku na Luisa Diaza zo strany Barcelony. Podľa agentúry DPA kontaktoval katalánsky klub anglického majstra v stredu, ten však nemá záujem 28-ročného krídelníka uvoľniť.



Barcelona sa o Diaza zaujíma už dlhší čas, športový riaditeľ Deco to verejne potvrdil minulý mesiac. Medzi klubmi, ktoré by chceli Kolumbijčana získať, je aj saudskoarabský Al-Nassr. Káder Liverpoolu by mal v lete opustiť útočník Darwin Nunez, budúcnosť Federica Chiesu je po premiérovej sezóne poznačenej zranením otázna. Tréner Arne Slot je ochotný pustiť aj tretieho člena útoku len v prípade, ak by ponuka umožnila klubu podpísať vhodnú náhradu.



Diaz má na Anfield Road kontrakt do konca sezóny 2027, momentálne však neprebiehajú rokovania o predĺžení.