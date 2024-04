Liverpool opäť zaváhal, s West Hamom remizoval 2:2

Premier League - 35. kolo:



West Ham United - FC Liverpool 2:2 (1:0)



Góly: 43. Bowen, 77. Antonio - 48. Robertson, 65. Areola (vl.)

Londýn 27. apríla (TASR) - Futbalisti FC Liverpool opäť zakopli v boji o majstrovskú trofej v anglickej Premier League. V sobotnom dueli 35. kola remizovali s West Hamom 2:2 a v tabuľke figurujú na treťom mieste so 75 bodmi. Na vedúci Arsenal, ktorý má zápas k dobru, strácajú dva body. Obhajcovia titulu z Manchestru City sú druhí so 76 bodmi. Oproti "" však odohrali o dve stretnutia menej.Liverpool sa napriek územnej i streleckej prevahe v prvom polčase nevedel presadiť, do vedenia išli "" vďaka zásahu Jarroda Bowena. Po zmene strán vyrovnal Andrew Robertson a po vlastnom góle Alphonsea Areolu v 65. minúte viedli zverenci trénera Jürgena Kloppa. Deľbu bodov zariadil v 77. minúte Michail Antonio. Liverpool zvíťazil v uplynulých piatich ligových dueloch len raz, na konte má remízu s Manchestrom United (2:2) a prehry s Crystal Palace (0:1) i Evertonom (0:2).