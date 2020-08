Liverpool opäť skazil rozstrel, Arsenal získal 16. Community Shield

Londýn 30. augusta (TASR) – FC Liverpool sa stal prvým klubom v histórií, ktorý prehral v anglickom futbalovom Superpohári dva roky za sebou v jedenástkovom rozstrele. Vlani v súboji o Community Shield nestačil na Manchester City a reparát mu nevyšiel ani tentoraz proti londýnskemu Arsenalu. "Kanonieri" sa vďaka triumfu posunuli v historickom rebríčku na druhé miesto, keď získali šestnásty superpohár, o jeden viac ako Liverpool. Najúspešnejší je Manchester United (21).



Tohtoročný zápas bol veľmi podobný s tým vlaňajším. V oboch prípadoch prehrával Liverpool od 12. minúty. Na umiestnenú strelu Pierra-Emericka Aubameyanga spoza pokutového územia však dokázal zareagovať o štyri minúty skôr ako pred rokom proti City. Po premiérovom góle Takumiho Minamina, ktorý sa v 73. minúte aj so šťastím dostal k odrazenej lopte a z hranice bieleho bodu obstrelil Emiliana Martineza v bráne „kanonierov“, museli o víťazovi anglického Superpohára opäť rozhodnúť strely z bieleho bodu. V nich sa história opakovala. Jediný neúspešný exekútor bol totiž z kádra "The Reds“. Rhian Brewstere v tretej sérii prekopol bránu a z triumfu sa napokon tešil stopercentný Arsenal. Liverpool ťahal z kratší koniec v troch z uplynulých piatich jedenástkových rozstrelov, Arsenal naopak vyhral z jedenástich deväť.



"Víťazstvá nás skrátka nikdy neomrzia. Dnes sme sa museli vyrovnať s nesmierne silným súperom. Výkon mojich zverencov však bol jednoducho obdivuhodný. Ich guráž, agresivita bez lopty a spôsob, akým sa vyrovnali s tlakom Liverpoolu. Som nadmieru spokojný. Bolo mi jasné, že v druhom polčase budeme trpieť, no ustáli sme to a v rozstrele sme ukázali väčšiu vôľu zvíťaziť," povedal tréner Arsenalu Mikel Arteta. Tridsaťosemročný Španiel absolvoval vo funkcií hlavného kormidelníka ešte len 29 duelov, no na svojom konte má po zisku FA Cupu už druhú trofej.



Jeho náprotivok Jürgen Klopp ich má síce na konte už desať, no anglický superpohár sa mu nepodarilo získať ani na druhý pokus: "Vyrovnávajúci gól sme si nepochybne zaslúžili a pokojne sme mohli pridať aj ďalšie, no nestalo sa tak. Keď hráte proti takejto formácií (3-4-3) musíte byť v útočnej fáze veľmi pohybliví, dostávať súpera pod tlak a vytvárať si príležitosti. Naše tempo však nebolo dostatočné a preto sme nedokázali zvíťaziť."



Súboj o Community Shield sa hrá každoročne ešte pred začiatkom sezóny. Ročník 2020/2021 štartuje 12. septembra. Úradujúci majster FC Liverpool privíta nováčika súťaže Leeds United. Arsenal sa v londýnskom derby stretne s Fulhamom.