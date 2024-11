Liverpool otočil na pôde Southamptonu a na čele má osembodový náskok

Londýn 24. novembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool využili zaváhanie Manchestru City a na čele anglickej Premier League majú osembodový náskok pred obhajcami titulu. "The Reds" zvíťazili v nedeľňajšom zápase 12. kola na pôde FC Southampton 3:2. Výrazný podiel na plnom bodovom zisku hostí mal egyptský útočník Mohamed Salah, ktorý dvoma gólmi otočil nepriaznivý stav z 1:2 na 3:2.



Úvodná polhodina nenasvedčovala tomu, že by sa mohol líder trápiť na pôde posledného tímu tabuľky. Liverpoolčanov poslal do vedenia v 30. minúte technickou strelou Dominik Szoboszlai, no v závere prvého dejstva vyrovnal Adam Armstrong, ktorý síce nepremenil pokutový kop, z následnej dorážky však uspel. Situácia sa pre mužstvo trénera Arneho Slota skomplikovala v 56. minúte po presnom zásahu Matheusa Fernandesa. Favorit duelu však nespanikáril, pokračoval v aktívnej hre a za troma bodmi ho nasmeroval vyrovnávajúcim gólom v 65. minúte Salah. Ten istý hráč rozhodol v 83. minúte, keď využil penaltu po tom, čo v šestnástke zahral rukou nešikovne striedajúci Jukinari Sugawara.







Premier League - 12. kolo:



FC Southampton - FC Liverpool 2:3 (1:1)



Góly: 42. Armstrong, 56. Fernandes - 65. a 83. Salah (druhý z 11 m), 30. Szoboszlai