Liverpool otočil stav vo Villarreale a je vo finále Ligy majstrov

odvetný zápas semifinále LM 2021/2022 - sumár:



FC Villarreal - FC Liverpool 2:3 (2:0)



Góly: 3. Dia, 41. Coquelin - 62. Fabinho, 67. Diaz, 74. Mane. ŽK: Capoue, Lo Celso, Torres - Alexander-Arnold, ČK: 86. Capoue (Villarreal) po 2. ŽK. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol (79. Aurier), Torres, Estupiňan (79. Trigueroz) - Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin (68. Pedraza) - G. Moreno (68. Chukwueze), Dia (79. Alcacer)



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson (80. Cimikas) - Keita (80. Henderson), Fabinho (84. Milner), Thiago Alcantara (80. Jones) - Salah, Mane, Diogo Jota (46. Diaz)



/prvý zápas 0:2, do finále postúpil Liverpool/



Na snímke útočník Villarrealu Boulaye Dia oslavuje svoj úvodný gól v odvete semifinále Ligy majstrov vo futbale Villarreal CF - FC Liverpool na štadióne Ceramica v španielskom Villarreale v utorok 3. mája 2022. Foto: TASR/AP

Villarreal 4. mája (TASR) - Futbalisti FC Liverpool sa stali prvými finalistami Ligy majstrov 2021/2022. V utorkovej odvete semifinále zvíťazili na pôde Villarrealu 3:2 a v dvojzápase uspeli celkovo 5:2. Duel otočili tromi gólmi po prestávke.Liverpool nastúpi vo finále na Stade de France v Paríži 28. mája proti víťazovi súboja medzi Manchestrom City a Realom Madrid. V úvodnom zápase zdolal doma líder anglickej Premier League čerstvého šampióna La Ligy 4:3.Liverpoolčania nastúpili v Španielsku s dvojgólovým náskokom, no ten sa im začal rýchlo rozplývať. Villarreal ukázal, prečo dokázal v tomto ročníku Ligy majstrov vyradiť Juventus Turín i Bayern Mníchov a už v 3. minúte rozobral postavenú obranu hostí. Estupiňan našiel centrom na vzdialenejšej žrdi Capoueho, ten ešte vrátil loptu do malého vápna, kde číhal Dia. Senegalský útočník, ktorý pred týždňom na Anfielde nastúpil až na záverečných 18 minút, už nemal problém rozvlniť sieť. V 14. minúte sa pokúsil odpovedať Keita, no strelou z hranice šestnástky minul bránku. V 24. minúte Diogo Jota unikol domácej obrane, no Albiol ho dokázal odstaviť od lopty a Salah v následnej útočnej snahe fauloval brankára Rulliho. V 37. minúte sa dokázal ofsajdovej pasci vyhnúť aj domáci Moreno. Mieril sám na brankára, lopta mu však ušla a hoci následne prepadol cez Alissona, jedenástka sa nepískala. Po následnom rohu si hráči "žltej ponorky" nevypracovali šancu ihneď, no presťahovali sa kompletne na polovicu súpera a z následného tlaku padol druhý gól v 41. minúte. Do šestnástky nacentroval Capoue a Alexander-Arnold prehral hlavičkový súboj s Coquelinom.Po zmene strán sa domáci vrátili k pre nich typickej obrannej taktike, no tá neslávila úspech. Duo Fabinho a Salah dokázalo prekonať obranu súpera jednoduchou narážačkou. Brazílsky stredopoliar sa po nej ocitol osamotený na hranici šestnástky a z uhla prekonal brankára Rulliho "jasličkami". V nasledujúcich minútach začal sršať aktivitou striedajúci Diaz, ktorý nahradil cez prestávku Jotu. Jeho strelu v 66. minúte vytesnila ešte domáca obrana na roh, no o minútu sa už dočkal. V šestnástke ho ideálne našiel Alexander-Arnold a Kolumbijčan vyrovnal. Villarreal sa ešte pokúsil zvýšiť útočnú aktivitu, no úspešnú pätnásťminútovku zavŕšil Liverpool tretím gólom z rýchleho protiútoku. Mane si počkal na poliacej čiare na loptu, obišiel brankára Rulliho, ktorý vybehol ďaleko od bránky, a tretím gólom zaistil Liverpoolu pokojný záver duelu.