Liverpool po dráme získal deviatykrát EFL Cup, Klopp velebil Kellehera

Londýn 28. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool po desiatich rokoch opäť triumfovali vo finále anglického Ligového pohára. V nedeľu v londýnskom Wembley duel s FC Chelsea v riadnom hracom čas ani v predĺžení góly nepriniesol a tak sa rozhodlo v dlhom jedenástkovom rozstrele. V ňom ako jediný nepremenil pokus v jedenástej sérii brankár Kepa Arrizabalaga, "The Reds" uspeli 11:10 a trofej získali deviatykrát v histórii.



Liverpool sa radoval po desiatich rokoch a v tabuľke víťazov súťaže sa odpútal od Manchestru United, ktorý má na konte osem prvenstiev. V roku 2012 vyhral Liverpool Ligový pohár (Carabao Cup, EFL Cup) pod trénerským vedením Kennyho Dalglisha. Odvtedy LFC ešte doma vyhral Premier League (2020), viac sa mu darilo na európskej scéne (LM 2019, európsky Superpohár 2019 a MS klubov FIFA 2019). Tento rok môže výber Nemca Jürgena Kloppa získať ďalšie trofeje, v hre je stále v PL, LM i FA Cupe. V lige na lídra a obhajcu Manchester City stráca šesť bodov a má zápas k dobru. V prvom osemfinále LM zdolal milánsky Inter vonku 2:0, v 5. kole FA Cupu v stredu nastúpi na Anfielde proti Norwichu. "Toto je začiatok. Nie sme však hlúpi. Potrebujeme aj šťastie. Musíme prežiť, tvrdo pracovať, už v stredu hráme opäť, čomu v tomto momente len ťažko rozumiem. Anfield však aj vďaka tomuto výsledku bude hučať a dúfam, že uspejeme a že si to všetci užijeme. Už sme sa naučili nebyť nervózni, ak sa veci nedaria. Sme skúsenejší. Táto trofej je pre nás dôležitá, prvýkrát ju získala táto skupina hráčov. Atmosféra bola neskutočná, bolo úžasné oslavovať po zápase s našimi fanúšikmi," citovala Kloppa agentúra AFP.



Zápas bol vzrušujúci a plný nevyužitých šancí. VAR až štyrikrát odvolal gól pre ofsajd, trikrát na strane "The Blues". Kloppov krajan a trénerský kolega Thomas Tuchel skúsil s Arrizabalagom podobnú vec, aká mu vyšla minulý august vo finále európskeho Superpohára proti Villarrealu, keď tesne pred rozstrelom vystriedal Edouarda Mendyho. Tento raz však bol Španiel smutným hrdinom, keď loptu napálil nad brvno. To Klopp mal pri voľbe brankára šťastnú ruku. Pred brazílskou jednotkou Allisonom Beckerom dostal priestor Caoimhin Kelleher, keďže Ír pravidelne nastupoval do bránky v EFL Cupe. A nielenže svoj pokus s prehľadom premenil, ale už počas duelu viackrát podržal spoluhráčov výbornými zákrokmi. "Chytal absolútne neuveriteľne. Teraz si spomeniem len na dva brilantné zákroky, ktorými nás zachránil. A v rozstrele tiež ukázal kvality. Bolo to úplne bláznivé. Bol to jeden z najvzrušujúcejších rozstrelov, aké som kedy videl," rozplýval sa Klopp, ktorý nasadenie 23-ročného Kellehera zdôvodnil tradične svojsky: "V profesionálnom futbale by mal byť priestor aj pre sentiment. Je mladý chlapec, žiadame od neho veľa. Začal nastupovať v tejto súťaži a potom, keď sme postúpili do finále, som mu mal povedať, že nebude chytať? Som futbalový tréner a ľudská bytosť. Zvíťazila ľudská bytosť a je pekné, že sa to vyplatilo. Zaslúžil si to."



Tuchel po súboji potvrdil, že by rozhodnutie vymeniť brankárov urobil opäť. "Už sme to s Kepom takto urobili. Je trošku lepší v jedenástkach. Preto som sa takto rozhodol. Je nezvyčajné, že premenili všetci jedenásti. On to trochu uponáhľal. Niekedy sa tieto veci môžu otočiť proti vám, ale musíte ich urobiť, keď ich treba. Ešte predtým, ako by vás ľudia mohli odsúdiť," uviedol tréner úradujúceho víťaza Ligy majstrov. "Na trávniku sme odovzdali všetko, bol to to skvelý zápas. Neuznaný gól Romeluovi Lukakuovi bol veľmi tesný, nemám z toho dobrý pocit," dodal Tuchel.



Obe mužstvá pred zápasom vyjadrili podporu Ukrajine zasiahnutej ruskou vojenskou agresiou. V oboch diváckych táboroch tiež bolo viacero ukrajinských vlajok.