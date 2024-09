Liverpool po triumfe nad rivalom stopercentný, Salah: Skvelý výsledok

Londýn 2. septembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool prežívajú vydarený vstup do sezóny pod vedením nového kouča Arneho Slota. "The Reds" majú po troch dueloch na konte deväť bodov a sú bez inkasovaného gólu s priaznivým skóre 7:0. Na predošlé víťazstvá na nulu nadviazali presvedčivým triumfom na Old Trafforde proti domácemu Manchestru United (3:0).



Hosťujúci tím postavil plný bodový zisk na vydarenom prvom polčase, v ktorom sa dvakrát strelecky presadil kolumbijský útočník Luis Diaz. Jeho presné zásahy delilo iba sedem minút a pri oboch mu asistoval Egypťan Mohamed Salah. Liverpool sa ujal vedenia v 35. minúte, keď jeho hráči využili zlú rozohrávku Casemira, Salah našiel v šestnástke Diaza, ktorý hlavou prekonal Andreho Onanu. Pred prestávkou sa 27-ročný Kolumbijčan presadil prízemnou strelou k žrdi. "Červení diabli" nedokázali duel zdramatizovať a krátko po zmene strán inkasovali aj z kopačky Salaha. "Myslím si, že všetko, čo chcete vidieť ako tréner, ste videli v tomto zápase," citovala Slota agentúra AFP.



Holandský kouč má za sebou prvú dôležitú skúšku na lavičke Liverpoolu. Role nástupcu Jürgena Kloppa sa v úvode ročníka zhostil výborne. "Je to skvelý výsledok. Každý vie, že je to veľmi dôležité pre mesto, fanúšikov a pre trénera v jeho prvom zápase na Old Trafford. Sme veľmi šťastní z tohto výsledku. Ak chcete bojovať o ligový titul, je to takýto zápas, ktorý potrebujete vyhrať a som rád, že sa nám to podarilo," zhodnotil duel Salah, ktorý po vydarenom stretnutí potvrdil, že sezóna 2024/25 bude jeho poslednou v klube z Anfield Road: "Mal som dobré leto a mal som dlhý čas pre seba, aby som sa pokúsil zostať pozitívny. Ako viete, je to môj posledný rok v klube. Chcem si to len užiť a nechcem na to myslieť. Chcem len hrať futbal a uvidíme, čo sa stane v budúcom roku."



Slotov krajan Erik ten Hag prežíva na lavičke United náročný úvod. Jeho tím prehral v FA Community Shield s mestským rivalom City v jedenástkovom rozstrele a v ligovom ročníku má po troch dueloch iba tri body za víťazstvo 1:0 nad Fulhamom. "Nie je to tak, že by som bol Harry Potter. Práve sme odohrali tretí zápas v sezóne a opäť musíme budovať nový tím. Budeme v poriadku, avšak je jasné, že sa musíme zlepšiť. Na konci sezóny som presvedčený, že budeme mať veľkú šancu zdvihnúť nad hlavu ďalšiu trofej," vyjadril sa kormidelník "červených diablov". ManUtd patrí v tabuľke s troma bodmi 14. miesto, Liverpool a ManCity sú jediné dve stopercentné mužstvá.



Bez prehry sú zatiaľ hráči Newcastlu United, ktorí v nedeľu zdolali Tottenham 2:1. Hráči Spurs mali územnú prevahu s loptou a do priestoru brány vyslali šesť striel. Domácim stačili na dva presné zásahy tri pokusy, v 37. minúte poslal "straky" do vedenia Harvey Barnes. Po zmene strán si strelil vlastný gól obranca Dan Burn, no tri body pre Newcastle zariadil v 78. minúte prvým gólom v sezóne Alexander Isak. "Bol to ťažký zápas, ale my sme našli spôsob, ako vybojovať víťazstvo. Dúfam, že to sú dobré znamenia pre zvyšok sezóny," uviedol Eddie Howe, tréner Newcastlu.