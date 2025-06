Liverpool podľa Alissona využije opciu na predĺženie jeho zmluvy

Londýn 8. júna (TASR) - Brazílsky futbalový brankár Alisson Becker predpokladá, že Liverpool využije opciu na predĺženie jeho kontraktu o ďalší rok. Súčasná zmluva 32-ročného gólmana vyprší budúce leto.



Alisson prišiel do Liverpoolu v roku 2018 z AS Rím. V drese úradujúceho anglického majstra odohral 298 zápasov a patrí medzi opory tímu. V nasledujúcej sezóne ho čaká konkurencia v podobe gruzínskeho reprezentanta a bývalého brankára Valencie Giorgiho Mamardašviliho, keďže dlhoročná dvojka Caoimhin Kelleher prestúpil do Brentfordu.



„Nikdy som neplánoval veci na dlhé obdobie. Momentálne mám pred sebou ešte rok zmluvy a k tomu klubovú opciu na ďalší, ktorú Liverpool pravdepodobne využije,“ vyjadril sa Alisson podľa agentúry DPA.



Brazílsky reprezentant získal dva tituly v Premier League, tiež prispel k triumfu v Lige majstrov, MS klubov, ako aj Pohári FA a Ligovom pohári. Pred prestupom do Európy pôsobil v rodnej krajine, kde odštartoval svoju profesionálnu kariéru.



„Rozprávam sa so športovcami, ktorí sa rozhodli pre návrat domov – niektorí mali dobré skúsenosti, iní menej. Každý to vníma inak, ale ja sa chcem vrátiť, najmä do Internacionalu. Neviem kedy, ale chcem to stihnúť ešte na profesionálnej úrovni. To je môj plán,“ vyjadril sa k svojmu návratu domov 32-ročný gólman. K návratu do Brazílie sa v uplynulých rokoch rozhodli viaceré hviezdy ako Neymar, Thiago Silva či Philippe Coutinho.