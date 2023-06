Liverpool posilní argentínsky stredopoliar Mac Allister z Brightonu

Liverpool 5. júna (TASR) - Futbalistov FC Liverpool posilní argentínsky stredopoliar Alexis Mac Allister. Po absolvovaní zdravotných testov by mal podpísať zmluvu do júna 2028.



Mac Allister má v Brightone kontrakt ešte na dva roky s opciou na ďalší, Liverpool tak musí súperovi z Premier League zaplatiť výstupnú klauzulu, ktorá by však mala byť nižšia ako pôvodne avizovaných 60 miliónov libier. Správu priniesol The Guardian.