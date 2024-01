Liverpool postúpil do finále Ligového pohára po remíze 1:1 s Fulhamom

semifinále anglického Ligového pohára - odveta:



FC Fulham - FC Liverpool 1:1 (0:1)



Góly: 77. Diop - 11. Diaz



/prvý zápas 1:2, Liverpool postúpil/

Londýn 25. januára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool postúpili do finále anglického Ligového pohára. V semifinálovej odvete remizovali na pôde Fulhamu 1:1, v prvom dueli zvíťazili 2:1. O trofej zabojujú vo Wembley 25. februára proti Chelsea.Hostí poslal do vedenia v 11. minúte Luis Diaz, v 77. minúte vyrovnal Issa Diop. Ďalší gól už domáci napriek tlaku nedali. Slovenský brankár Marek Rodák sedel na lavičke náhradníkov domáceho tímu.Chelsea postúpila do finále po utorkovom triumfe nad Middlesbrough 6:1, v prvom zápase prehrala na pôde účastníka druhej najvyššej súťaže The Championship 0:1.