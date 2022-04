Liverpool potvrdil proti United svoj kaliber, Rangnick: Nemáme na nich

Liverpool 20. apríla (TASR) - Futbalisti Liverpoolu sa v utorok minimálne na jeden deň posunuli na čelo anglickej Premier League. V dohrávke 30. kola si poradili doma s Manchestrom United 4:0. Pred Manchestrom City majú náskok dvoch bodov, no "belasí" majú o zápas menej a pred sebou stredajší súboj s Brightonom.



Na Anfield Road sa stretli dva historicky najúspešnejšie kluby súťaže, no oba sú momentálne v diametrálne odlišnej fazóne. "The Reds" vychádza všetko na čo siahnu. Postúpili do semifinále Ligy majstrov, triumfovali v Ligovom pohári a v semifinále FA Cupu v sobotu vyradili aj Manchester City. Môžu tak triumfovať ešte v štyroch sezónnych súťažiach.



Klubu z Old Traffordu nedali Liverpoolčania v utorok šancu. Na bránu vystrelili 14-krát, kým ich protivníci dvakrát. Držanie lopty bolo 75% ku 25% v prospech Liverpoolu, domáci zahrávali desať rohov, kým hostia dva. V sezóne si hráči z Merseyside pripísali druhé jednoznačné víťazstvo nad svojím rivalom, v prvom meraní síl na súperovej pôde vyhrali dokonca 5:0. "Nie som tu preto, aby som súpera ponižoval. Urobili sme skrátka, čo bolo treba. United neprežívajú momentálne dobré chvíle. Pre našich fanúšikov však toto bolo veľké víťazstvo a zaslúžia si trochu radosti," vyjadril spokojnosť tréner Jürgen Klopp podľa Sky Sports.



United získali v uplynulých štyroch zápasoch iba štyri body a opäť začínajú strácať v boji o priečky zaručujúce účasť v Lige majstrov. Patrí im šieste miesto s rovnakým ziskom ako má Arsenal a s trojbodovým mankom na Tottenham. Ich súperi majú navyše za sebou menej duelov, Arsenal o dva, "kohúti" o jeden. Depresiu v tímu z Old Traffordu navyše umocnila informácia, že hviezdnemu kanonierovi Cristianovi Ronaldovi zomrel syn, narodený z dvojičiek. Fanúšikovia oboch tímov "CR sedmičke" priamo na štadióne vzdali česť potleskom v 7. minúte. Podporu mu v tejto situácii vyjadril aj kouč protivníka. "Rivalita ide v týchto momentoch bokom. Fanúšikovia príkladne potvrdili, že vedia, čo je v živote dôležité," ocenil gesto divákov Klopp. "Najhoršia vec, čo sa mu mohla stať. Stojíme za ním. Prajeme jemu a jeho rodine, aby zostala silná," pridal sa aj tréner United Ralf Rangnick.



Dočasný kouč tímu z Manchestru zároveň priznal, že neprítomnosť Ronalda nie je ospravedlnením za predvedený výkon. Pripustil, že jeho mužstvo momentálne nemôže s elitou anglickej ligy súperiť. "Nie sme dostatočne dobrí, aby sme mohli vziať body Liverpoolu. Dnes nám ukázal svoj kaliber. Je to sklamanie, trápnosť, možno poníženie. V prvom polčase bolo vidno, že sme na to nemali. Neboli sme nikde. Pokojne sme mohli postaviť aj sedem obrancov a nič by to nezmenilo. Liverpool je pred nami o šesť rokov. Keď prišiel Klopp, tento klub sa posunul na úplne inú úroveň. To sa musí stať aj v United v letnom prestupovom období," priznal kouč, ktorého po sezóne nahradí Holanďan Erik ten Hag.