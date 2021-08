Liverpool predĺžil o šesť rokov zmluvu s brankárom Alissonom

Londýn 4. augusta (TASR) - Brankár Alisson Becker podpísal s anglickým futbalovým klubom FC Liverpool nový šesťročný kontrakt.



Brazílsky reprezentant sa vypracoval na jedného z najlepších svetových brankárov, na Anfield Road prišiel v roku 2018 z AS Rím za 77,5 milióna eur.



Alisson vyhral pod vedením Jürgena Kloppa s Liverpoolom Ligu majstrov, Premier League aj majstrovstvá sveta klubov a v roku 2019 dostal od UEFA cenu Leva Jašina pre najlepšieho brankára v európskych klubových súťažiach. Juhoameričan sa stal prvým brankárom v histórii Liverpoolu, ktorý strelil gól, keď v máji rozhodol hlavou o víťazstve nad West Bromwich Albion.



Dvadsaťosemročný Alisson spojil svoju budúcnosť s "The Reds" do roku 2027 a stal sa tretím hráčom, ktorý v priebehu uplynulého týždňa podpísal nový kontrakt s popredným anglickým klubom. Dlhodobé zmluvy podpísali aj anglický obranca Trent Alexander-Arnold a brazílsky stredopoliar Fabinho.



"O podpise novej zmluvy som dlho nerozmýšľal. V priebehu troch rokov sme tu niečo vybudovali a získali sebavedomie. Verím tomuto klubu a som rád, že aj klub verí mne. Sme tu s rodinou spokojní, naše deti sa v Anglicku adaptovali a zvykli si na iný životný štýl. Sme tu veľmi šťastní," povedal Allison pre klubový web podľa agentúry AFP.



Liverpool neobhájil majstrovský titul a v minulej sezóne Premier League skončil na treťom mieste. Majstrami sa stali hráči Manchestru City. "Musíme si nastaviť ciele a opäť budú určite tie najvyššie. Chceme vyhrať všetky súťaže, v ktorých budeme štartovať," uzavrel Allison.