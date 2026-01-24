< sekcia Šport
Liverpool prehral na pôde Bournemouthu, Dúbravka podržal Burnley
Trápiaci sa obhajca titulu začal duel veľmi zle.
Autor TASR
Londýn 24. januára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool po štyroch ligových remízach zaznamenali siedmu prehru v prebiehajúcom ročníku anglickej Premier League. „The Reds“ v sobotňajšom stretnutí 23. kola nestačili na AFC Bournemouth a podľahli mu na jeho pôde 2:3. Rozhodujúci gól zápasu strelil v piatej minúte nadstavenia druhého polčasu marocký stredopoliar Amine Adli.
Trápiaci sa obhajca titulu začal duel veľmi zle. Po góloch Evanilsona a Alejandra Jimeneza prehrával krátko po uplynutí polhodiny hry už 0:2. Zverenci trénera Arneho Slota dokázali dvojgólové manko zmazať, keď ešte do prestávky znížil kapitán Virgil van Dijk a v 80. minúte zariadil stav 2:2 maďarský stredopoliar Dominik Szoboszlai. Namiesto úspešnej otočky však hostia záver nezvládli, keď si po dlhom autovom vhadzovaní nepostrážili odrazenú loptu, ktorú v skrumáži dotlačil do siete Adli. Liverpoolčania sú na 4. mieste, na tretiu Aston Villu strácajú sedem bodov. Po skompletizovaní kola v nedeľu sa môže pred nich navyše dostať hneď niekoľko tímov. Bournemouth sa v nahustenom strede tabuľky posunul na 13. miesto a má rovnaký počet bodov (30) ako dvanásty Brighton.
Futbalisti FC Burnley v zostave so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom remizovali s Tottenhamom Hotspur 2:2. Tridsaťsedemročný Slovák držal svoj tím nad vodou a počas zápasu predviedol deväť úspešných zákrokov. „Kohúti“ zachránili aspoň bod v 90. minúte, keď sa podarilo vyrovnať kapitánovi Cristianovi Romerovi.
Hostí poslal do vedenia v 38. minúte po rohovom kope holandský obranca Micky van de Ven, na 1:1 vyrovnal v závere prvého dejstva Axel Tuanzebe. V 76. minúte sa v drese domácich presadil striedajúci Lyle Foster a zdalo sa, že by sa mohol predposledný tím tabuľky dočkať prvého triumfu po 13-zápasovej sérii bez výhry. Londýnčania však tlak zúročili aspoň na vyrovnávajúci gól a aj v druhom prípade skóroval obranca - Romero. Spurs nebodovali naplno v piatom ligovom dueli za sebou. Burnley má na konte 15 bodov a po tretej remíze za sebou stiahlo stratu na osemnásty West Ham United na rozdiel piatich bodov.
Povinné tri body získali hráči Manchestru City, ktorí zdolali najslabší tím súťaže Wolverhampton Wanderers 2:0 po góloch Omara Marmousha a Antoinea Semenya z prvého polčasu. Mužstvo trénera Pepa Guardiolu si upevnilo 2. miesto v tabuľke, v ktorej má 46 bodov a stráca štyri na vedúci Arsenal. „Kanonieri“ však majú zápas k dobru, rovnako ako tretia Aston Villa, ktorá sa v prípade víťazstva nad Newcastlom United môže bodovo dotiahnuť na „citizens“.
West Ham United zvíťazil nad AFC Sunderland 3:1. „Kladivári“ zariadili svoj triumf nad nováčikom súťaže troma presnými zásahmi v prvom polčase, keď sa presadili Crysencio Summerville, z penalty Jarrod Bowen a Mateus Fernandes. Za hostí už len znížil po hodine hry Brian Brobbey. Sunderland je v nabitom strede poľa na 10. priečke s 33 bodmi.
Obrat na domácom ihrisku dokonal Fulham. Londýnsky klub prehrával od 28. minúty po presnom zásahu Yasina Ayariho, no po zmene strán nepriaznivý vývoj zvrátil. Najskôr v 72. minúte skóroval striedajúci Samu Chukwueze a v druhej minúte nadstavenia rozhodol Harry Wilson.
Premier League - 23. kolo:
AFC Bournemouth - FC Liverpool 3:2 (2:1)
Góly: 26. Evanilson, 33. Jimenez, 90.+5 Adli - 45. van Dijk, 80. Szoboszlai
FC Burnley - Tottenham Hotspur 2:2 (1:1)
Góly: 45. Tuanzebe, 76. Foster - 38. van de Ven, 90. Romero
/M. DÚBRAVKA (Burnley) odchytal celý zápas a mal 9 úspešných zákrokov/
FC Fulham - FC Brighton 2:1 (0:1)
Góly: 72. Chukwueze, 90.+2 Wilson - 28. Ayari
Manchester City - Wolverhampton Wanderers 2:0 (2:0)
Góly: 6. Marmoush, 45.+2 Semenyo
West Ham United - AFC Sunderland 3:1 (3:0)
Góly: 14. Summerville, 28. Bowen (z 11 m), 43. Fernandes - 66. Brobbey
