Liverpool prehral s Nottinghamom 0:3, Fulham zdolal Sunderland 1:0
Autor TASR
Londýn 22. novembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool pokračujú v anglickej Premier League v nevýrazných výkonoch. Zverenci Arneho Slota prehrali šiesty zápas z uplynulých siedmich, v sobotnom 12. kole podľahli doma Nottinghamu Forest 0:3.
„The Reds“ v tabuľke klesajú, po neúplnom víkendovom kole im priebežne patrí 11. pozícia. Naopak Nottingham sa po zlom úvode štverá smerom hore, „lesníci“ bodovali v treťom zápase za sebou, z toho v druhom naplno a po prvý raz v sezóne sú nad pásmom zostupu na 16. mieste. West Ham je pod nimi so stratou bodu a rovnako aj 18. Leeds, ten však má zápas k dobru. Na Anfielde sa hostia dostali do vedenia v 33. minúte, keď sa odrazená lopta po rohom kope dostala k Brazílčanovi Murillovi a ten ju poslal do siete. Ihneď po prestávke sa presnou strelou blysol Nicolo Savona a prekvapivý výsledok spečatil v 78. minúte opäť po odrazenej lopte Morgan Gibbs-White.
Na 19. miesto spadlo Burnley, keď nestačilo na favorita FC Chelsea 0:2 a prehralo tretí zápas po sebe. Slovenský brankár Martin Dúbravka odchytal v drese domácich celý zápas. O góly Londýnčanov sa postarali v prvom polčase Pedro Neto a po prestávke Enzo Fernandez.
Posledný je Wolverhampton, utrpel piatu prehru za sebou, keď doma podľahol Crystal Palace 0:2. Druhé víťazstvo z uplynulých troch zápasov si pripísal Fulham, gólom Raula Jimeneza zdolal Sunderland 1:0.
Práve pred nováčika sa po jeho prehre posunul na 5. miesto Brighton po víťazstve 2:1 nad Brentfordom. Hrdinom duelu bol domáci brankár Bart Verbruggen, keď v nadstavenom čase chytil penaltu Igorovi Thiagovi.
West Ham United viedol na pôde Bournemouthu po 1. polčase 2:0, ale domáci po prestávke dvakrát skórovali a vybojovali bod za remízu 2:2.
12. kolo Premier League
AFC Bournemouth - West Ham United 2:2 (0:2)
Góly: 69. Tavernier (z 11 m), 81. Unal - 11. a 35. Wilson
FC Brighton - FC Brentford 2:1 (0:1)
Góly: 71. Welbeck, 84. Hinshelwood - 29. Thiago (z 11 m)
FC Fulham - AFC Sunderland 1:0 (0:0)
Gól: 84. Jimenez
FC Liverpool - Nottingham Forest 0:3 (0:1)
Góly: 33. Murillo, 46. Savona, 78. Gibbs-White
Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace 0:2 (0:0)
Góly: 63. Munoz, 69. Pino
FC Burnley - FC Chelsea 0:2 (0:1)
Góly: 37. Neto, 88. Fernandez
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
