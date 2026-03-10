< sekcia Šport
Liverpool prehral v 1. osemfinálovom zápase na pôde Galatasarayu 0:1
Galatasaray udrel hneď úvode, v 7. minúte si na centrovanú loptu z rohového kopu vyskočil Victor Osimhen, hlavičkou ju priťukol na päťku, kde ju Lemina hlavou poslal do siete - 1:0.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Futbalisti FC Liverpool prehrali v utorkovom prvom zápase osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Galatasarayu Istanbul 0:1. O triumfe tureckého klubu rozhodol v 7. minúte Mario Lemina.
Galatasaray udrel hneď úvode, v 7. minúte si na centrovanú loptu z rohového kopu vyskočil Victor Osimhen, hlavičkou ju priťukol na päťku, kde ju Lemina hlavou poslal do siete - 1:0. Domáci naďalej hrozili zo vzduchu, po zakončení Davinsona Sancheza predviedol bravúrny zákrok Giorgi Mamardašvili. Úradujúci anglický majster sa v druhom dejstve snažil zatlačiť, ale vzadu robil chyby. Po hodine hry jednu potrestal Osimhen, no jeho gól neplatil pre ofsajd. Na druhej strane po nepresnej spätnej prihrávke Barisa Yilmaza zneškodnil tutovku Huga Ekitikeho brankár Ugurcan Cakir. Liverpool druhýkrát dostal loptu do siete v 71. minúte zásluhou Ibrahimu Konateho, VAR tentoraz odhalil hru rukou. Skóre sa už nezmenilo, a tak si „The Reds“ vezú do odvety na Anfield Road (v stredu 18. marca) jednogólové manko.
Liga majstrov - prvý zápas osemfinále:
Galatasaray Istanbul - FC Liverpool 1:0 (1:0)
Gól: 7. Lemina
