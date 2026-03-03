Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liverpool prehral v 29. kole na pôde posledného Wolverhamptonu 1:2

Hráč Wolverhamptonu Adam Armstrong (uprostred vpravo hore) hlavičkuje vo futbalovom zápase anglickej ligy Premier League Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool vo Wolverhamptone 3. marca 2026. Foto: TASR/AP

Londýn 3. marca (TASR) - Futbalisti FC Liverpool prehrali v 29. kole anglickej Premier League na pôde posledného Wolverhamptonu Wanderers 1:2. O nečakanom triumfe domácich nad úradujúcim majstrom rozhodol v 90+4. minúte Andre. LIverpool figuruje v tabuľke na piatom mieste-

Futbalisti Burnley v zostave so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom prehrali na pôde Evertonu 0:2. V tabuľke zostali s 19 bodmi na zostupovej 19. priečke. Domáci sa ujali vedenia v 32. minúte zásluhou Jamesa Tarkowskeho, po hodine hry zvýšil Kiernan Dewsbury-Hall.

V súboji dvoch nováčikov súťaže zvíťazil Sunderland na ihrisku Leedsu United 1:0 gólom Habiba Diarru z pokutového kopu. Bournemouth remizoval s Brentfordom 0:0.

Premier League - 29. kolo:

Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool 2:1 (0:0)
Góly: 78. Gomes, 90+4. Andre – 83. Saláh.

Leeds United - AFC Sunderland 0:1 (0:0)
Gól: 70. Diarra (z 11 m)

FC Everton - FC Burnley 2:0 (1:0)
Góly: 32. Tarkowski, 60. Dewsbury-Hall
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/

AFC Bournemouth - FC Brentford 0:0
