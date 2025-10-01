< sekcia Šport
Liverpool prehral v Istanbule 0:1, Van Dijk: „Žiadna panika“
V utorkovom zápase 2. kola Ligy majstrov nielenže nečakane prehrali 0:1, ale prišli aj o brankára Alissona Beckera, ktorý sa zranil.
Istanbul 1. októbra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zažili na ihrisku Galatasarayu Istanbul nevydarený večer. V utorkovom zápase 2. kola Ligy majstrov nielenže nečakane prehrali 0:1, ale prišli aj o brankára Alissona Beckera, ktorý sa zranil. Anglický šampión nenadviazal na víťazstvo nad Atleticom Madrid (3:2) a prehral druhý zápas za sebou, keďže v sobotu v Premier League podľahol Crystal Palace (1:2). Podľa kapitána Virgila Van Dijka však „nie je dôvod na paniku, ale zlepšenie je potrebné“.
Tón zápasu pred vyše 50-tisíc divákmi v Istanbule udala už úvodná štvrťhodina. Domáci útočník Baris Alper Yilmaz unikol po ľavej strane, v rýchlej ofenzívnej akcii domácich ho v snahe o protismernú kľučku fauloval Dominik Szoboszlai a Victor Osimhen skóroval z nariadenej penalty - 1:0. Duel bol v ďalšom priebehu vyrovnaný, šance mali oba tímy. Tréner Liverpoolu Arne Slot spravil po prehre s Crystal Palace štyri zmeny v zostave a na lavičku posadil Mohameda Salaha aj Alexandra Isaka. „Niekoľko našich hráčov vynechalo predsezónnu prípravu, takže s nimi jednoducho nemôžeme počítať v každom zápase. Ak by ste to spravili, mohlo by to viesť k ich zraneniu. Nie vždy chcem rotovať zostavu, ale niekedy musím, pretože hráči nie sú pripravení odohrať 90 minút trikrát v priebehu ôsmich dní,“ vysvetlil Slot.
Brankár Alisson Becker zmaril v 56. minúte veľkú šancu Osimhena, ktorý po úniku za obranu nezakončil ideálne. K ich kontaktu síce nedošlo, no brankárska jednotka Liverpoolu okamžite avizovala problém. Brazílčana následne vystriedal medzi žrďami Giorgi Mamardašvili. Pre Alissona ide o ďalší výpadok pre zranenie, keďže v uplynulých dvoch sezónach vynechal viacero zápasov pre zdravotné problémy, najmä so zadným stehenným svalom. „Alisson niečo pocítil, keď sa vracal späť k bráne. Musíme počkať, ako sa vyvinie jeho zdravotný stav. Takéto zranenia sa stávajú, keď hráč šprintuje späť a spadne. Niektorí hráči takej situácii často ´pomôžu´, no naši hráči to nerobia, takže ak je môj hráč na zemi, v deviatich prípadoch z desiatich sa obávam zranenia. Alisson nebude môcť hrať v sobotňajšom zápase (na ihrisku Chelsea), to je na 99,9 percent isté,“ konštatoval Slot, ktorého potešilo aspoň herné zlepšenie po zápase s Crystal Palace: „Samozrejme, že sme sklamaní z prehry, pretože futbal hráte pre víťazstvá. To sme dnes nezískali, no táto prehra bola iná ako predošlá. Videl som tam oveľa viac vecí, ktoré sa mi páčili, najmä v prvom polčase. V druhom bolo pre nás ťažké tvoriť.“ V 88. minúte sa schyľovalo k penalte pre Liverpool, no hlavný rozhodca ju po konzultácii s VAR zrušil.
Zatiaľ čo Liverpool prehral po predošlom víťazstve v Lige majstrov, Galatasaray získal prvé tri body v tohtoročnej edícii po tom, čo v prvom stretnutí podľahol domácemu Frankfurtu 1:5. „Je to iba jeden víťazný zápas. Pred sebou máme ešte dlhú cestu. Ak sa týmto zápasom necháme strhnúť a stratíme koncentráciu, budeme na zlej ceste. Teraz sa musíme pripraviť na ďalší duel s rovnakou mierou sústredenia,“ zdôraznil tréner domácich Okan Buruk.
Tréner futbalistov Tottenhamu Thomas Frank vyzdvihol po utorňajšom zápase na ihrisku nórskeho tímu Bodö/Glimt charakter svojho tímu a zároveň priznal, že s remízou 2:2 musí byť spokojný. Domáci boli proti anglickému súperovi aktívnejší, vypracovali si viac šancí a dostali sa aj do vedenia 2:0. Napokon však aj vo svojom druhom zápase v hlavnej fáze Ligy majstrov remizovali, keď o cenný triumf prišli po vlastnom góle Josteina Gundersena v 89. minúte.
V prvom polčase zápasu, ktorý viedol slovenský hlavný rozhodca Ivan Kružliak s asistentmi Branislavom Hanckom, Jánom Pozorom a videorozhodcom Petrom Kráľovičom, boli aktívnejší domáci. Dostali sa k 11 streleckým pokusom a do vedenia mohli ísť v 35. minúte, no Kasper Högh nepremenil penaltu. Útočník Jens Hauge následne strelil v druhom polčase dva góly a domáci boli na ceste k víťazstvu. Na jeho druhý zásah však okamžite odpovedal obranca Micky van de Ven a Gundersen si v 89. minúte v obrannom zákroku zrazil do brány loptu, ktorú brankár Nikita Haikin vyrazil po strele Archieho Graya. Tottenham výsledkom, no ani výkonom nenadviazal na víťazstvá 2:0 a 3:1 nad týmto súperom z mája v dueloch Európskej ligy.
„Keď prehrávate v zápase Ligy majstrov 0:2 a dokážete zvíťaziť, mali by ste byť spokojní. Som rád, že sme sa opäť vrátili do hry. Myslím si, že to je veľmi pozitívne. V celom prvom polčase a až do stavu 0:2 bolo Bodö lepší tím. Sú mimoriadne dobrí v tom, čo robia. Veľmi dobre trénujú a bolo to vidieť. My sme sa trochu trápili v obrane, keď sme boli pod tlakom. Celkovo mi chýbalo v našej hre viac odvahy, no od stavu 0:2 sme boli lepší,“ konštatoval Frank.
Opačné pocity mal kormidelník nórskeho šampióna. „Dnes to bolo iné Bodö ako v máji. Ľuďom sme ukázali iný futbal a iný prístup. Na to som hrdý, no máme zo zápasu iba jeden bod. Vieme, že sme hrali proti špičkovému súperovi. Žiaľ, neboli sme dosť dobrí na to, aby sme vydržali celých 97 minút,“ konštatoval domáci tréner Kjetil Knutsen.
Tottenham zachránil bod na pôde Bodö 2:2, Frank:„Musíme byť spokojní“
