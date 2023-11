Liverpool priviezol Diazových rodičov do Británie

Londýn 18. novembra (TASR) - Anglický klub FC Liverpool priviezol rodičov kolumbijského futbalistu Luisa Diaza do Veľkej Británie. Urobil tak, aby mohli po ich nedávnom únose stráviť Vianoce spoločne so svojím synom.



Cilenis Marulandovú a Luisa Manuela Diaza uniesla partizánska organizácia ELN koncom októbra. Matku prepustili takmer okamžite, ale otec strávil v zajatí 12 dní.



Diaz sa s rodičmi stretol po prvý raz od únosu po piatkovom zápase kvalifikácie MS proti Brazílii (2:1). Podľa agentúry DPA po stretnutí Liverpool zaplatil súkromné lietadlo, ktoré Diazovu rodinu priviezlo do krajiny.



Klub sa od počiatku snažil poskytnúť 26-ročnému útočníkovi čo najlepšiu podporu. Tréner Jürgen Klopp mu umožnil vziať si voľno, pričom rozhodnutie o návrate do tímu ponechal na hráčovi.