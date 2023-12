Liverpool remíza v derby neuspokojila, Klopp: Mali sme skórovať

Liverpool 18. decembra (TASR) - Anglická futbalová Premier League po 17. kole opäť zmenila lídra tabuľky. FC Liverpool vydržal na čele iba jedno kolo, keď v nedeľu nedokázal prekonať obranu Manchestru United a remizoval 0:0. Na prvú priečku sa tak o bod posunul Arsenal, ktorý si poradil s Brightonom 2:0, na úroveň Liverpoolu sa dostala aj Aston Villa, uspela na pôde Brentfordu 2:1.



Liverpool nenadviazal na víťaznú sériu 12 duelov vo všetkých súťažiach na domácom štadióne. V tradičnom derby mužstiev z historického kraju Lancaster dominoval, trénera Jürgena Kloppa tak remíza nemohla uspokojiť. "Videl som v zápase mnoho dobrých vecí, výsledok sa mi však nepáči. Mali sme skórovať," povzdychol si podľa AFP nemecký kouč, ktorému tak nezostávalo nič iné, ako pochváliť defenzívu súpera. "Nepamätám si, že by sme niekedy proti Manchestru United tak dominovali. Hráči protivníka však oduševnene bránili."



United nastúpili do zápasu s bilanciou dvoch prehier z uplynulých troch stretnutí v Premier League, okrem zranených hráčov im chýbal aj vykartovaný kapitán Bruno Fernandes. Bodom tak rozhodne nepohrdli. "Zápasový plán fungoval. Hráči sa vynikajúco zomkli a bojovali," pochvaľoval si tréner United Erik ten Hag, ktorého teší aj fakt, že sa nezopakoval výsledok z predchádzajúceho merania síl tímov na Anfield Road, keď v marci Liverpool zvíťazil 7:0.



Arsenal proti deviatemu tímu tabuľky Brightonu dominoval a tréner Mikel Arteta po stretnutí sršal radosťou. "Úžasné predstavenie. Bola to radosť sledovať od začiatku do konca. Navyše sme hrali proti veľmi dobrému tímu."



Iný španielsky kouč Unai Emery na lavičke Aston Villy nespoznal pocit z prehry už v šiestich stretnutiach, päťkrát z tohu si pripísal triumf. Po vypätom závere na trávniku londýnskeho klubu, keď vypukla strkanica medzi hráčmi a Boubacar Kamara uvidel červenú kartu, však pripomenul, že jeho hráči sa ešte majú čo učiť. "Urobíme si analýzu, pretože to, čo sa dialo nie je normálne. Boli sme priveľmi nadšení, musíme sa kontrolovať. Možno to nie je niekedy dobré pre futbal a pre nás, no rozhodcov a VAR sme vždy rešpektovali a budeme aj naďalej," sľúbil Emery.