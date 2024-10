Liverpool remizoval na pôde Arsenalu 2:2, tabuľku vedie City

sumáre - 9. kolo



FC Arsenal - FC Liverpool 2:2 (2:1)



Góly: 9. Saka, 43. Merino - 18. Van Dijk, 81. Salah







Crystal Palace - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)



Góly: 31. Mateta







FC Chelsea - Newcastle United 2:1 (1:1)



Góly: 18. Jackson, 47. Palmer - 32. Isak







West Ham United - Manchester United 2:1 (0:0)



Góly: 74. Summerville, 90.+2. Bowen (z 11 m) - 81. Casemiro

Londýn 27. októbra (TASR) - Futbalisti Liverpoolu remizovali v nedeľnom šlágri Premier Legaue na pôde Arsenalu 2:2. Po deviatom kole si tak neudržali v tabuľke vedenie pred Manchestrom City, ktorý vyhral v sobotu 1:0 nad Southamptonom a momentálne je prvý s jednobodovým náskokom. Domáci poskočili na tretie miesto a ich strata na lídra je päť bodov.Arsenal otvoril skóre v deviatej minúte zásluhou Bukaya Saku, proti Liverpoolu sa to Londýnčanom podarilo piaty raz v rade. Hostia navyše inkasovali prvýkrát v sezóne v úvodnom dejstve. Po rohovom kope vyrovnal Virgil van Dijk a oba celky tak skórovali zo svojho prvého streleckého pokusu na bránu. Domáci do prestávky viedli znova zásluhou Mikela Merina, no bod pre hostí zachránil v závere Mohamed Salah. Egypťan je v tejto sezóne najproduktívnejší hráč tímu – podieľal sa na 11 presných zásahoch a zároveň si pripísal 11. gól do siete Arsenalu.Manchester United prehral na pôde West Hamu 1:2. V druhej minúte štvrťhodinového nadstavenia strelil víťazný gól z penalty Jarrod Bowen. Pripísal si tretí presný zásah v ligovej sezóne a je tak najlepší kanonier z tímu. Hostia nevyhrali v štyroch z posledných piatich zápasov a v tabuľke klesli na štrnáste miesto, práve za West Ham.Chelsea vyhrala v lige po takmer mesiaci – Newcastle zdolala 2:1 a poskočila o dve pozície na piate miesto pred Brighton a Nottingham. O víťazný gól proti Newcastlu sa postaral Cole Palmer, ktorý prekonal Nicka Popea v 47. minúte. Palmer mal výrazný podiel aj na otváracom góle zápasu v podaní spoluhráča Nicolasa Jacksona. Druhý brankár hostí Martin Dúbravka stále nie je na súpiske pre zranenie kolena.Prvú výhru v sezóne zaznamenal Crystal Palace, ktorý zdolal Tottenham 1:0 a posunul sa zo zóny zostupu. Hrdinom domácich bol Jean-Philippe Mateta, ktorý sa gólovo presadil v 31. minúte. Spurs sú už zhruba mesiac bez svojho ofenzívneho ťahúňa Heung-Min Sona, ten nastúpil pre zranenie od konca septembra len v jednom zo šiestich zápasov.