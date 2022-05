Liverpool remizoval s Tottenhamom, Klopp: Nevidím šancu na titul

Futbalista Mohamed Salah (vpravo) z Liverpoolu a Ryan Sessegnon z Tottenhamu počas zápasu 36. kola anglickej Premier League FC Liverpool - Tottenham Hotspur 7. mája 2022 v Liverpoole. Foto: TASR/AP

Londýn 8. mája (TASR) - Futbalisti FC Liverpool si skomplikovali cestu za titulom v anglickej Premier League. V sobotňajšom stretnutí 36. kola remizovali doma s Tottenhamom Hotspur 1:1. Manchester United potvrdil slabšiu formu v závere sezóny a po hladkej prehre 0:4 na pôde Brightonu môže definitívne zabudnúť na účasť v Lige majstrov v budúcej sezóne.Zverenci Jürgena Kloppa prehrávali po góle Kórejčana Sona z 56. min, Luis Diaz v 74. min zariadil aspoň bod. Liverpool sa bodovo vyrovnal Manchestru City a mal po sobote lepšie skóre, no "belasí" mali pred sebou ešte nedeľný domáci súboj s Newcastlom. Liverpoolčania nezabodovali naplno na svojom štadióne prvýkrát od februára.ocenil kvality súpera Klopp, ktorého slová prevzala TASR z oficiálnej stránky klubu.Liverpoolčania bojujú ešte na troch frontoch a môžu dosiahnuť na historický zisk štyroch trofejí. Nemecký kouč však opätovne upozornil, že triumfovať v Premier League je náročná úloha. Po remíze ešte viac tlmil nadšenie fanúšikov.prezradil Klopp.Tottenham potvrdil, že to na favoritov súťaže vie. V sezóne neprehral ani jeden zo štyroch duelov s Liverpoolom a City. Po sobote mu patrilo 5. miesto s mankom jedného bodu na Arsenal, ktorý mal o zápas menej. "Kohúti" stále môžu premýšľať nad Ligou majstrov.vyhlásil trénerský maximalista na lavičke Tottenhamu Antonio Conte podľa AFP.Brighton dohráva ročník v pokojnom strede tabuľky, šancu hrať európske súťaže má už iba teoretickú. Napriek tomu dokázal hráčov z Old Traffordu pokoriť takým spôsobom, že priaznivci United začali skandovať:Dočasný kouč "červených diablov" Ralf Rangnick si svoj angažmán v Manchestri užívať nemôže. Už teraz vie, že privedie 20-násobného anglického šampióna k najhoršiemu bodovému zisku v sezóne od ročníku 1990/1991. V tabuľke už United neskončia lepšie ako na 6. mieste.pripustil podľa BBC nemecký kouč, ktorého po sezóne nahradí Erik ten Hag z Ajaxu Amsterdam.O góly Brightonu sa postarali štyria rôzni hráči.sršal radosťou autor záverečného zásahu Leo Trossard.