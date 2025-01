Liverpool remizoval v šlágri Premier League s Manchestrom United 2:2

Londýn 5. januára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool remizovali v nedeľnom domácom šlágri 20. kola anglickej Premier League s Manchestrom United 2:2. Na čele tabuľky majú pred Arsenalom náskok šesť bodov a zápas k dobru. Hostia bodovali po troch predchádzajúcich ligových prehrách a patrí im 13. pozícia.



Domáci favorit mal prvú "tutovku" po štvrťhodine hry, ale Mac Allisterovu strelu vytesnil brankár Onana nohou na roh. United dali o sebe v prvom polčase najvýraznejšie vedieť v jeho závere, keď sa dostal do úniku Höjlund, ale nedokázal prekonať Alissona a neujala sa ani dorážka Fernandesa. Góly tak padali až po prestávke a vedenia sa nečakane ujali hostia - v 52. minúte nedal Martinez prudkou strelou pod brvno šancu Alissonovi. Liverpool vyrovnal o sedem minút neskôr, keď Mac Allister posunul loptu Gakpovi, ten si zasekol de Ligta a upravil na 1:1. O vedenie domácich sa po ruke de Ligta v šestnástke postaral v 70. minúte z penalty Salah a na čele tabuľky strelcov tak má už 18 gólov. United však dokázali odpovedať o desať minút neskôr, Garnachovu spätnú prihrávku poslal do siete Diallo a stanovil konečný výsledok na 2:2. Rozhodnúť ešte mohli v závere Van Dijk na jednej a Maguire na druhej strane, ale skóre sa nezmenilo.



Fulham remizoval s Ipswichom Town 2:2. O oba góly domácich sa postaral z pokutových kopov mexický útočník Raul Jimenez, druhý v nadstavení znamenal pre domácich zisk aspoň bodu. V tabuľke má Fulham na konte 30 bodov a je deviaty, Ipswich je so 16 bodmi na osemnástej priečke.







Premier League - 20. kolo:



FC Liverpool – Manchester United 2:2 (0:0)



Góly 59. Gakpo, 70. Salah (z 11 m) – 52. Martinez, 80. Diallo







Fulham FC – Ipswich Town 2:2 (0:1)



Góly: 69. a 90.+1 Jiménez (oba z 11 m) – 38. Szmodics, 71. Delap (z 11 m)