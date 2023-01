Liverpool remizoval v šlágri s Chelsea 0:0 v 1000.dueli trénera Kloppa

Premier League - 21. kolo:



FC Liverpool - Chelsea Londýn 0:0

Londýn 21. januára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool remizovali v sobotnom šlágri 21. kola anglickej Premier League s Chelsea Londýn 0:0. Pre kormidelníka domácich Jürgena Kloppa to bol jubilejný 1000. zápas v jeho trénerskej kariére.Liverpool nevyhral v najvyššej súťaži už tri zápasy za sebou a priebežne mu patrí 8. priečka s 18-bodovým mankom na lídra Arsenal. Chelsea má rovnaký počet bodov ako Liverpool, s horším skóre je desiata.Už v 3. minúte sa z gólu tešili hostia z Londýna, no zásah Kaia Havertza systém VAR neodobril pre predchádzajúci ofsajd Thiaga Silvu. Na druhej strane vzápätí v dobrej príležitosti prestrelil bránku Cody Gakpo. Bližšie k vedeniu mala v prvom polčase Chelsea, no hlavičku Benoita Badiashila po polhodine hry reflexívne vyrazil brankár Alisson. Po prestávke zažil debut v drese hostí ukrajinský krídelník Mychajlo Mudryk a v 64. minúte sa dostal po vydarenej kombinácii až pred Alissona, no zakončil iba do bočnej siete. V tíme domácich bol nebezpečný najmä Gakpo, no v koncovke sa nepresadil, rovnako ako v 83. minúte pri dorážke Trent Alexander-Arnold. Diváci na Anfielde sa tak gólu nedočkali.Klopp vyhral 548 z doterajších 1000 stretnutí pod jeho vedením. Absolvoval 270 zápasov na lavičke Mainzu, 319 počas pôsobenia v Borussii Dortmund a 411 za Liverpool.