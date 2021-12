Liverpool remizoval v Tottenhame a na City stráca tri body

Tottenham Hotspur - FC Liverpool 2:2 (1:1)

Góly: 13. Kane, 74. Son - 35. Jota, 70. Robertson, ČK: 77. Robertson



Newcastle United - Manchester City 0:4 (0:2)

Góly: 5. Dias, 57. Cancelo, 63. Mahrez, 86. Sterling



Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC 0:0

Londýn 19. decembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool remizovali v nedeľňajšom zápase 18. kola Premier League na pôde Tottenhamu Hotspur 2:2, keď od 77. minúty dohrávali bez vylúčeného Andrewa Robertsona. "The Reds" tak z druhej priečky strácajú na vedúci Manchester City tri body.Domáci Tottenham sa ujal vedenia už v 13. minúte, keď sa presadil kanonier Harry Kane. Hostia vyrovnali v 35. minúte zásluhou Dioga Jotu a v 70. otočili skóre po zásahu Robertsona. Ich vedenie však vydržalo len štyri minúty, brankár Alisson Becker vybehol zo šestnástky, no v sklze netrafil loptu a Heung-Min Son ju pohodlne dopravil do odkrytej siete. Vzápätí oslabil hostí Robertson, ktorý najprv videl žltú, ale po konzultácii s VAR-om mu rozhodca ukázal červenú kartu. Liverpool tak prišiel o osemzápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach a šesťzápasovú v lige. Tottenham neprehral ani v piatom stretnutí PL po sebe (3-2-0) a poskočil na 7. miesto tabuľky, pričom kvôli koronavírusu odohral len 15 duelov a jeho súperi o jeden až tri viac.Futbalisti oslabenej Chelsea len remizovali na ihrisku Wolverhamptonu Wanderers 0:0. V londýnskom klube sa počas týždňa objavil koronavírus, trénerovi Thomasovi Tuchelovi po pozitívnom teste vypadli Romalu Lukaku, Timo Werner a Callum Hudson-Odoi. V tímovom autobuse sa po príchode na Molineux Stadium nenachádzali ani Jorginho, Kai Havertz či Ruben Loftus-Cheek. Predstavitelia Chelsea preto žiadali o odloženie nedeľňajšieho stretnutia, no vedenie Premier League im nevyhovelo.Chelsea mala miernu prevahu, no počas celého zápasu vystrelila len raz medzi tri žrde. Londýnčania remizovali druhýkrát po sebe a s 38 bodmi figurujú na treťom mieste tabuľky.Prvú priečku v nedeľu potvrdili hráči Manchestru City, ktorí vyhrali na ihrisku Newcastlu United vysoko 4:0. Na konte majú 44 bodov, o štyri viac ako druhý Liverpool, ten však má zápas k dobru. V drese domácich odchytal celý duel slovenský brankár Martin Dúbravka. Newcastle je s 10 bodmi predposledný a ťahá trojzápasovú šnúru prehier.