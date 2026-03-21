Liverpool s desiatou prehrou v sezóne
Zverenci Arneho Slota prehrali desiaty zápas v sezóne, čo sa Liverpoolu naposledy stalo v sezóne 2015/2016.
Autor TASR
Brighton 21. marca (TASR) - Futbalisti Liverpoolu prehrali v 31. kole anglickej Premier League na ihrisku Brightonu 1:2. „Čajky“ využili nedôrazné bránenie hostí pri centrovaných loptách a dvakrát sa presadil 35-ročný útočník Danny Welbeck. Zápas v drese „The Reds“ nedohral pre zranenie útočník Hugo Ekitike, ktorý striedal po ôsmich minútach. Po večernom dueli Chelsea na pôde Evertonu môže Liverpool zároveň prísť o priebežné 5. miesto.
Welbeck sa presadil v 14. minúte a na 1:1 vyrovnal ešte pred prestávkou Milos Kerkez. V 56. minúte pridal skúsený Angličan aj svoj dvanásty gól v prebiehajúcej sezóne, ktorým si vytvoril nové ligové maximum. Zverenci Arneho Slota prehrali desiaty zápas v sezóne, čo sa Liverpoolu naposledy stalo v sezóne 2015/2016.
Premier League - 31. kolo:
FC Brighton - FC Liverpool 2:1 (1:1)
Góly: 14. a 56. Welbeck - 30. Kerkez
