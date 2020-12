Liverpool s rekordným triumfom, Klopp: Budeme mať pekné Vianoce

Futbalista Liverpoolu Takumi Minamino sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase 14. kola Premier League Crystal Palace - FC Liverpool v Londýne v sobotu 19. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Futbalista Liverpoolu Sadio Mane (vpravo) a hráč Crystal Palace Gary Cahill bojujú o loptu v zápase 14. kola Premier League Crystal Palace - FC Liverpool v Londýne v sobotu 19. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Londýn 20. decembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool poslali svojim súperom štipľavý odkaz, keď v sobotňajšom zápase Premier League deklasovali Crystal Palace na jeho pôde 7:0. Obhajcovia titulu si upevnili pozíciu lídra a na čele tabuľky majú už šesťbodový náskok. Zobúdza sa aj Manchester City, ktorý sa po víťazstve 1:0 v Southamptone vyškriabal na šieste miesto.Triumf Liverpoolu sa zapísal do bohatej histórie klubu ako najvyššie víťazstvo v Premier League na ihrisku súpera. Dvoma gólmi k rekordnému úspechu prispeli Roberto Firmino a Mohamed Salah, ktorého tréner Jürgen Klopp šetril a na ihrisko ho poslal až v 57. minúte. "The Reds" začali na Selhurst Park skvele, už v 3. minúte sa presadil Japonec Takumi Minamino a otvoril si strelecký účet v anglickej lige. V prvom polčase ešte skórovali Sadio Mané, ktorý ukončil najdlhšie deväťzápasové čakanie na gól v drese Liverpoolu, a Firmimo. Po zmene strán sa presadili Jordan Henderson, Firmino a dvakrát Salah. Egyptský útočník sa s 13 gólmi v rovnakom počte zápasov dostal na čelo tabuľky strelcov.Klopp často kritizoval rozpis zápasov Premier League, vadilo mu najmä to, že tím, ktorý hral v stredu večer, by nemal hrať v sobotu na obed. Tentokrát to jeho hráči zvládli a nadviazali na víťazstvo v šlágri s Tottenhamom v strede týždňa.povedal nemecký tréner podľa AFP. Liverpool bude na čele tabuľky počas vianočných sviatkov tretí rok za sebou a zaútočí na 20. titul v anglickej lige, čo by znamenalo vyrovnanie rekordu Manchestru United.pridal Klopp tradičnú vtipnú poznámku. Tréner Palace Roy Hodgson po debakli len ťažko hľadal slová:Futbalisti Manchestru City sa po slabšom štarte pomaly rozbiehajú. Tesné víťazstve 1:0 na ihrisku vo forme hrajúceho Southamptonu zariadil v prvom polčase Rahem Sterling. City neprehrali päť zápasov a priblížili sa k miestam, ktoré znamenajú účasť v pohárových súťažiach. Sterling skóroval v 16. minúte po centri Kevina De Bruyneho, ktorý si pripísal 100. asistenciu v Premier League. Manchester sa oproti minulým sezónam trápi v útoku, strelil len 19 gólov, čo je o takmer polovicu menej ako Liverpool (36).povedal pre BBC tréner Pep Guardiola.