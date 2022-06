Liverpool sa dohodol s Benficou na prestupe Nuneza

Liverpool 13. júna (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool sa dohodol s Benficou Lisabon na prestupe Darwina Nuneza. V pondelok to potvrdil portugalský tím.



Benfica má zinkasovať za dvadsaťdvaročného uruguajského útočníka najprv 75 miliónov eur, no čiastka sa môže s bonusmi vyšplhať až na sto miliónov. Liverpool by v takom prípade prekonal svoj rekordný prestup, keď v roku 2018 zaplatil 75 miliónov za obrancu Virgila van Dijka zo Southamptonu.



Nunez dal v uplynulej sezóne za lisabonský klub 34 gólov v 41 zápasoch a strelecky sa presadil aj v oboch štvrťfinálových súbojoch Ligy majstrov s Liverpoolom (1:3, 3:3). O jeho služby mal údajne záujem aj Manchester United, informovala televízia BBC. Nunez prišiel do Benficy v septembri 2020 za 24 miliónov eur z Almerie.



Príchod Nuneza by mohol znamenať definitívny odchod senegalského útočníka Sadia Maneho, ktorému o rok vyprší zmluva. Veľký záujem o jeho služby má Bayern Mníchov, no Liverpool údajne odmietol jeho prvú ponuku vo výške takmer 30 miliónov eur. Tridsaťročného senegalského útočníka si klub cení na minimálne 45 miliónov eur.