Liverpool sa dohodol so Slotom, na lavičke nahradí Kloppa

Liverpool 27. apríla (TASR) - Futbalový klub Liverpool sa dohodol na spolupráci s holandským trénerom Arnem Slotom. Súčasný kormidelník Feyenoordu Rotterdam nahradí na lavičke anglického veľkoklubu Jürgena Kloppa, ktorý už dávnejšie ohlásil prestávku po tejto sezóne. Liverpool zaplatil za služby 45-ročného kouča 9,4 milióna libier. Informovala o tom agentúra AFP a britské média.



Slot už vo štvrtok povedal, že si je istý o svojom pôsobení na Anfielde. V piatok sa Liverpool dohodol s jeho súčasným klubom, kde mal pôvodne zmluvu do roku 2026. "Rád by som išiel do Liverpoolu. Teraz čakám, či sa kluby dohodnú. Som si tým veľmi istý," uviedol ešte pred uzavretím dohody holandský kouč. Do Feyenoordu, kde viedol aj slovenského stopéra Dávida Hancka a jeho krajana Lea Sauera, prišiel v roku 2021. S tímom vyhral vlani ligu po 24 rokoch, bol s ním v prvom finále Európskej konferenčnej ligy (2022) a nedávno pridal do zbierky aj Holandský pohár. Ešte predtým zaujal vo svojom prvom pôsobisku AZ Alkmaar.



Klopp bol v Liverpoole deväť rokov a triumfoval s ním v Lige majstrov (2019) i domácej Premier League (2020). "Páči sa mi futbal jeho tímu. Ak je ten pravý, som rád, že túto prácu chce. Nepoznám ho, ale počul som, že je to dobrý chlap. Teším sa za klub, ak je on riešenie, ak je ten pravý, som viac ako šťastný," povedal Klopp ohľadom svojho nástupcu.



Feyenoordu patrí momentálne druhé miesto v holandskej lige s 9-bodovou stratou na PSV Eindhoven. Liverpool je v domácej súťaži na treťom mieste s trojbodovou stratou na vedúci Arsenal. Druhý Manchester City zaostáva o jeden bod a má zápas k dobru.