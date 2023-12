Liverpool sa posunul do čela Premier League

Londýn 10. decembra (TASR) - Víťazný gól v nadstavenom čase na ihrisku Crystal Palace posunul futbalistov FC Liverpool do čela Premier League. Tréner Jürgen Klop priznal, že jeho tím "neodohral vydarený zápas a mal v ňom aj šťastie." Udalosťou sobotňajšieho programu 16. kola PL bolo aj rekordné 15. domáce víťazstvo po sebe Aston Villy, ktorá zdolala dovtedajšieho lídra tabuľky Arsenal Londýn 1:0 aj presvedčivé víťazstvo Bournemouthu na ihrisku Manchestru United 3:0.



Liverpool dosiahol tretie ligové víťazstvo po sebe, hoci od 57. minúty prehrával 0:1 po penalte Jeana-Philippea Matetu. Šance domácich na cenný úspech však klesli v 76. minúte, keď Jordan Ayew dohral po druhej žltej karte a Mohamed Salah vzápätí vyrovnal. Pre egyptského útočníka to bol jubilejný 200. gól v drese Liverpoolu. V klubovej histórii mu patrí priebežné 3. miesto za Ianom Rushom (336) a Rogerom Huntom (261). Zároveň dosiahol na métu 150 gólov v Premier League, čím sa vyrovnal na 10. priečke v historickom poradí Michaelovi Owenovi. "Je to skvelý pocit a som šťastný za tieto míľniky. Najmä ma však teší, že sme zvíťazili," uviedol Salah. Víťazstvo, pochopiteľne, tešilo aj trénera Kloppa, no na výkon svojho tímu sa pozeral aj kriticky: "Prvých 76 minút to bolo ozaj zlé. Dnes to nebol náš deň, ale dokázali sme nájsť cestu k víťazstvu. Viem, že sme mali aj šťastie."



Rekordné víťazstvo Aston Villy bolo špeciálne pre trénera Unaiho Emeryho, ktorý ho dosiahol proti tímu, v ktorom v minulosti pôsobil. Domáci išli do vedenia v 7. minúte po prvej vážnejšej ofenzívnej akcii, ktorú zvnútra šestnástky zakončil John McGinn. Arsenal sa nedostal k dominantnej hre a domáci potvrdili herné sebavedomie z nedávnych zápasov. Hostia mohli v nadstavenom čase vyrovnať, ale presný zásah Kaia Havertza neplatil pre ruku. "Zaslúžili sme si zvíťaziť," nepochyboval Emery. Jeho zverenci zdolali v priebehu týždňa ďalšieho z ašpirantov na titul, keď v uplynulom kole triumfovali aj nad Manchestrom City takisto 1:0.. "Zlepšujeme svoju mentalitu a veríme, že môžeme byť ešte silnejší. Chceme byť medzi ôsmimi najlepšími tímami, ale vieme, že tam chce byť veľa účastníkov Premier League. Je to pre nás veľká motivácia," uviedol Emery, ktorého tím má na priebežnej 3. priečke už len dvojbodovú stratu na lídra tabuľky FC Liverpool.



Futbalisti Manchesteru United prehrali s Bournemouthom 0:3 iba deň po tom, čo ich tréner Erik ten Hag dostal cenu pre trénera mesiaca v PL. United v predošlom kole zvíťazili nad Chelsea 2:1 a ich tréner sa vyjadril, že sú na správnej ceste k tomu, aby sa usadili v najlepšej štvorke súťaže. "Som sklamaný a nahnevaný. Od tohto zápasu som mal úplne iné očakávania. Dúfal som, že budeme stavať na výkone proti Chelsea, takže to, čo sme dnes predviedli, je pre mňa veľké sklamanie." Hostí nasmeroval k víťazstvu gól Dominica Solankeho, ktorý otvoril skóre už v 5. minúte. Domáci síce mali streleckú prevahu (20:10), no na bránku vyslali iba tri pokusy, zatiaľ čo hostia vyťažili tri góly zo štyroch striel do priestoru brány. "Nezačali sme dobre a inkasovaný gól mal byť varovný výstrel. To nás malo zobudiť. To sa nestalo a súperovi sme tým dodali sebavedomie. Je mi ľúto našich fanúšikov, pretože vždy stoja za nami a mohli od nás očakávať oveľa viac," poznamenal Ten Hag.