Liverpool si chce udržať Maného do konca jeho kariéry

Liverpool 9. mája (TASR) - Senegalčan Sadio Mané by mohol zostať v kádri futbalistov FC Liverpool až do konca svojej kariéry. Líder prerušenej anglickej ligy pre neho údajne chystá lukratívny dlhodobý kontrakt, ktorý by ešte predĺžil jeho pôsobenie na Anfielde. Momentálne má platnú zmluvu do leta 2023.



Dvadsaťosemročný krídelník bol v uplynulom období jeden zo základných kameňov úspechov klubu, ktorý v uplynulej sezóne triumfoval v Lige majstrov. V zatiaľ nedokončenej sezóne si pripísal 18 gólov a 12 asistencií v 38 dueloch vo všetkých súťažiach. Do Liverpoolu prišiel v lete 2016 zo Southamptonu. Klub chce novou zmluvou odradiť záujemcov o jeho služby, medzi ktorými vyčnieva Real Madrid. Informoval portál Football Insider.