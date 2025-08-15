< sekcia Šport
Liverpool skompletizoval príchod Leoniho z Parmy
Leoni podpísal s Liverpoolom šesťročný kontrakt, pre skompletizovanie transferu mládežníckeho reprezentanta Talianska je ešte potrebné udelenie pracovného povolenia.
Autor TASR
Londýn 15. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool ohlásil počas letného prestupového obdobia ďalšiu posilu do svojho tímu. Z talianskej Parmy získal 18-ročného talianskeho obrancu Giovanniho Leoniho.
Leoni podpísal s Liverpoolom šesťročný kontrakt, pre skompletizovanie transferu mládežníckeho reprezentanta Talianska je ešte potrebné udelenie pracovného povolenia. Podľa medializovaných informácií „Reds“ zaplatili za svoju najnovšiu posilu takmer 30 miliónov eur.
V družstve by mal nahradiť Jarella Quansaha, ktorý zamieril do nemeckého Leverkusenu. „Je to jeden z najlepších klubov na svete, ktorému je takmer nemožné povedať nie. Som šťastný, že som tu a je to veľká pocta,“ cituje agentúra AFP Leoniho. Na ceste za obhajobou titulu v Premier League ide už o piatu letnú posilu Liverpoolu.
