Liverpool skompletizoval príchod Leoniho z Parmy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Leoni podpísal s Liverpoolom šesťročný kontrakt, pre skompletizovanie transferu mládežníckeho reprezentanta Talianska je ešte potrebné udelenie pracovného povolenia.

Londýn 15. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool ohlásil počas letného prestupového obdobia ďalšiu posilu do svojho tímu. Z talianskej Parmy získal 18-ročného talianskeho obrancu Giovanniho Leoniho.

Leoni podpísal s Liverpoolom šesťročný kontrakt, pre skompletizovanie transferu mládežníckeho reprezentanta Talianska je ešte potrebné udelenie pracovného povolenia. Podľa medializovaných informácií „Reds“ zaplatili za svoju najnovšiu posilu takmer 30 miliónov eur.

V družstve by mal nahradiť Jarella Quansaha, ktorý zamieril do nemeckého Leverkusenu. „Je to jeden z najlepších klubov na svete, ktorému je takmer nemožné povedať nie. Som šťastný, že som tu a je to veľká pocta,“ cituje agentúra AFP Leoniho. Na ceste za obhajobou titulu v Premier League ide už o piatu letnú posilu Liverpoolu.
