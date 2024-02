Liverpool trápi početná maródka, Kloppovi chýba 13 hráčov prvého tímu

Liverpool 28. februára (TASR) - Dlhý zoznam zranených hráčov anglického futbalového klubu FC Liverpool sa po finálovom stretnutí Ligového pohára rozšíril o Ryana Gravenbercha. Trénerovi "The Reds" Jürgenovi Kloppovi v súčasnosti chýba pre zdravotné problémy až 13 hráčov prvého tímu a 56-ročný Nemec vyhlásil, že priebežný líder Premier League potrebuje pri niektorých zranených zázrak, aby sa vrátili včas a pomohli tímu v boji o dôležité trofeje.



Gravenbercha odniesli na nosidlách v prvom polčase zápasu proti FC Chelsea (1:0 pp) po ostrom zákroku Moisesa Caiceda. Dvadsaťjedenročný stredopoliar podľa agentúry AFP vynechá minimálne dve stretnutia. Pred stredajším zápasom osemfinále Pohára FA proti Southamptonu bol otázny aj štart Wataru Enda. Kloppovi naďalej chýbajú opory Mohamed Salah, Darwin Nunez, Dominik Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold či brankár Allison. Spolu nemôže skúsený kormidelník počítať až s 13 hráčmi. "S niekoľkými hráčmi potrebujeme zázrak, s mnohými, ktorí chýbali vo finále, je to na hrane. Nežijeme v ideálnom svete, takže uvidíme, kedy hráči prídu," povedal Klopp.



Nemecký kouč, ktorý na konci januára vyhlásil, že po sezóne na Anfield Road končí, sa bude opäť musieť spoliehať na viacerých mladých hráčov. Niekoľko mladíkov zapôsobilo na Kloppa vo finále Ligového pohára proti "The Blues". Medzi nimi aj 19-roční Bobby Clark a James McConnell, ktorí zrejme nastúpia proti "Saints". Spomínaná dvojica si v tejto sezóne pripísala iba po jednom štarte v pohári, napriek tomu Klopp verí v ich schopnosti. "V prvom rade nemusia nič ukázať. Naši chlapci hrali v mládežníckych tímoch a reprezentácii do 21 rokov. Len nedávno prišli a trénovali s nami bez skúseností, no ukázali veľký talent. Musia si to užívať. Videl som ich v nedeľu a očividne im to dodalo sebavedomie," povedal Klopp.



Liverpoolčania môžu okrem triumfu v Ligovom pohári získať trofej aj v Európskej lige. "The Reds" sa v osemfinále stretnú so Spartou Praha, ktorej dres oblieka aj slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. V ligovej tabuľke má Liverpool náskok jedného bodu pred obhajcom titulu Manchestrom City.