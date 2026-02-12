Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
Liverpool triumfoval v Sunderlande tesne 1:0, skóroval Van Dijk

Futbalista Manchestru City Nico O'Reilly (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu 26. kola anglickej Premier League Manchester City - FC Fulham v Manchestri v stredu 11. februára 2026. Foto: TASR/AP

Londýn 12. februára (TASR) - Futbalisti Burnley so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom vyhrali v stredajšom zápase 26. kola anglickej Premier League na pôde Crystal Palace 3:2. Dosiahli tak prvú ligovú výhru od októbra, bez triumfu boli 16 zápasov. Na predposlednom devätnástom mieste sú deväť bodov pod hranicou zostupu, Crystal Palace je trinásty.

Tretia Aston Villa zdolala štrnásty Brighton len tesne 1:0 po vlastnom góle Jacka Hinshelwooda. Za hostí nastúpil na svoj 653. duel v najvyššej anglickej súťaži James Milner. Štyridsaťročný stredopoliar tak vyrovnal rekordný zápis Garetha Barryho. Vo zvyšných zápasoch si Manchester City poradil s Fulhamom 3:0 a Nottingham remizoval s posledným Wolverhamptonom 0:0.

Obhajca titulu z Liverpoolu vyhral na pôde nováčika najtesnejším rozdielom, Sunderland zdolal 1:0. O jediný presný zásah duelu sa postaral po zhruba hodine hry Virgil van Dijk. Jeho tím tak stiahol stratu na piatu Chelsea na dva body, Sunderland je jedenásty.



sumáre - 26. kolo Premier League

AFC Sunderland - FC Liverpool 0:1 (0:0)

Gól: 61. Van Dijk



Aston Villa - Brighton & Hove Albion 1:0 (0:0)

Gól: 87. Hinshelwood (vlastný)



Crystal Palace - FC Burnley 2:3 (2:3)

Góly: 17. a 33. Larsen - 40. Mejbri, 44. Anthony, 45.+2. Lerma (vlastný)



Manchester City - FC Fulham 3:0 (3:0)

Góly: 24. Semanyo, 30. O'Reilly, 39. Haaland



Nottingham Forest - Wolverhampton Wanderers 0:0
