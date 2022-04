Liverpool ukázal v Lisabone silu, Klopp: Mohli sme dať viac gólov

Lisabon 6. apríla (TASR) - Futbalisti FC Liverpool urobili výrazný krok k postupu do semifinále Ligy majstrov 2021/2022. V utorkovom úvodnom zápase štvrťfinále zvíťazili na ihrisku Benficy Lisabon 3:1.



"The Reds" viedli už do prestávky 2:0, keď sa presadili Ibrahima Konate a Sadio Mane. Portugalský klub po zmene strán zabojoval a po chybe Konateho v 49. minúte Darwin Nunez znížil. V závere však pridal poisťujúci zásah Luis Diaz, bývalá opora iného portugalského tímu FC Porto. "Súper bojoval ako o život. Trochu sme im otvorili dvere a pomohli im. Napokon sme však skórovali aj tretíkrát a každý musí súhlasiť, že sme mohli dať aj viac gólov," vyhlásil podľa AFP tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.



Jediné, čo môže Liverpoolčanov mierne mrzieť je strata pohody Mohameda Salaha. Egyptský zakončovateľ zažil v roku 2022 dve veľké sklamania, keď jeho reprezentácia dvakrát v dôležitých dueloch podľahla tímu jeho spoluhráča Sadia Maneho Senegalu v jedenástkovom rozstrele. Najprv vo finále Afrického pohára národov a potom aj v kvalifikácii MS 2022. Salah v utorok nevyužil viaceré šance. "Každý hráč chce skórovať a je zrejmé, že aj Mo. Je to pre neho ťažké obdobie. Zažil ohromný tlak. Potrebuje sa trochu upokojiť, všetko bude dobré," poslal Klopp povzbudivé slová svojmu zverencovi.



Liverpool už v prebiehajúcej sezóne triumfoval v Ligovom pohári, má tak šancu získať spoločne s FA Cupom a domácim titulom až štyri trofeje. "Nie sme favoritmi v ani jednej z tých súťaži. Koho to však zaujíma? Rozhodne sa budeme snažiť," sľúbil Klopp.



Benfice sa v prebiehajúcom ročníku domácej súťaže nedarí podľa predstáv, patrí jej 3. priečka s mankom 15 bodov na vedúce FC Porto. Trénera Nelsona Verissima po utorkovom zápase mrzel najmä tretí inkasovaný gól. "Ešte sa dvere nezabuchli, no po tom treťom zásahu to už bude veľmi zložité. V druhom polčase sme hrali výrazne lepšie ako v prvom. Začali sme objavovať slabiny súpera, no potom sme opäť inkasovali."



Útočník Darwin Nunez odmietol tvrdenie, že Benfica nastúpila proti svojmu súperovi s priveľkým rešpektom. "Mali sme sebavedomie. Ukázali sme to v druhom dejstve. Nebolo nemožné dosiahnuť lepší výsledok. Liverpool je skvelý tím, no nebojíme sa ho. Popracujeme na tom, aby sme v odvete ešte niečo uhrali," sľúbil pred odvetou, ktorá je na programe v stredu 13. apríla na Anfielde.