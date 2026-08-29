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Liverpool uzavrel dohodu o prestupe Barcolu z PSG
Dvadsaťtriročný reprezentant Francúzska absolvuje v najbližších 24 hodinách lekársku prehliadku a mal by podpísať päťročnú zmluvu.
Autor TASR
Liverpool 29. augusta (TASR) - Futbalový klub FC Liverpool uzavrel dohodu s Parížom Saint-Germain a káder anglického tímu posilní Bradley Barcola. Klub z Merseyside zaplatí za francúzskeho ofenzívneho hráča 125 miliónov eur a súčasťou dohody sú aj bonusy, ktorých hodnota môže dosiahnuť ďalších 20 miliónov. Informoval o tom portál The Athletic.
Dvadsaťtriročný reprezentant Francúzska absolvuje v najbližších 24 hodinách lekársku prehliadku a mal by podpísať päťročnú zmluvu. Vedenie Liverpoolu si Barcolu vybralo ako jednu z náhrad za Mohameda Salaha, ktorý po dlhoročnom pôsobení na Anfielde opustil klub. Barcolu ponuka zaujala napriek tomu, že má v PSG zmluvu platnú ešte na dva roky. Kľúčovým malo byť stretnutie počas uplynulého týždňa, na ktorom došlo k finálnej dohode.
Odchovanec Lyonu prišiel do Paríža v auguste 2023 a počas trojročného pôsobenia sa tešil z dvoch triumfov v Lige majstrov a oslavoval aj tri ligové tituly. V minulej sezóne bol opäť pravidelnou súčasťou kádra Luisa Enriqueho. Naskočil do 49 duelov, v ktorých zaznamenal 13 gólov a sedem asistencií. Jeho súpermi o miesto v základnej zostave boli Chviča Kvaracchelija a Desire Doue. Na začiatku nového ročníka Barcola nezasiahol do žiadneho z duelov PSG.
Dvadsaťtriročný reprezentant Francúzska absolvuje v najbližších 24 hodinách lekársku prehliadku a mal by podpísať päťročnú zmluvu. Vedenie Liverpoolu si Barcolu vybralo ako jednu z náhrad za Mohameda Salaha, ktorý po dlhoročnom pôsobení na Anfielde opustil klub. Barcolu ponuka zaujala napriek tomu, že má v PSG zmluvu platnú ešte na dva roky. Kľúčovým malo byť stretnutie počas uplynulého týždňa, na ktorom došlo k finálnej dohode.
Odchovanec Lyonu prišiel do Paríža v auguste 2023 a počas trojročného pôsobenia sa tešil z dvoch triumfov v Lige majstrov a oslavoval aj tri ligové tituly. V minulej sezóne bol opäť pravidelnou súčasťou kádra Luisa Enriqueho. Naskočil do 49 duelov, v ktorých zaznamenal 13 gólov a sedem asistencií. Jeho súpermi o miesto v základnej zostave boli Chviča Kvaracchelija a Desire Doue. Na začiatku nového ročníka Barcola nezasiahol do žiadneho z duelov PSG.