Liverpool v lige na Anfielde bez prehry 66 duelov, Mourinho sa čertil

Liverpool 17. decembra (TASR) - Desaťzápasovú sériu v súťažných zápasoch bez prehry Tottenhamu Hotspur uťali futbalisti FC Liverpool v stredajšom šlágri 13. kola Premier League po dramatickom víťazstve 2:1. Rozhodujúci gól strelil v 90. minúte Roberto Firmino a "The Reds" si upevnili post lídra tabuľky, keď pred druhým Tottenhamom majú zverenci Jürgena Kloppa trojbodový náskok.



Skóre zápasu otvoril v 26. minúte tečovanou strelou Mohamed Salah, ale z vedenia sa domáci tešili len sedem minút, pretože z rýchlej kontry vyrovnal Heung-Min Son. Body však zostali na Anfielde, keďže v 90. minúte rozhodol nekompromisnou hlavičkou Firmino.



Tréner Spurs Jose Mourinho po zápase uviedol, že Tottenham sa musí naučiť zvládať takéto zápasy oveľa lepšie, ak chce pomýšľať na zisk prvého majstrovského titulu po 60 rokoch. Liverpool mal v zápase 76-percentné držanie lopty a jedenásť striel oproti dvom hostí. Portugalský kouč si však aj tak myslí, že Spurs si víťazstvo zaslúžili viac. Steven Bergwijn trafil žrď a Harry Kane za stavu 1:1 hlavou nevyužil veľkú šancu. "Boli sme blízko k víťazstvu, určite bližšie k nemu ako k remíze. Keďže aj remíza by bola pre nás zlý výsledok, tak si viete predstaviť, ako sa cítime po prehre. Samozrejme, mali väčšie držanie lopty, no keď sme ju mali my, vedeli sme im spôsobiť veľké problémy. Mali sme streliť druhý aj tretí gól a mali sme zápas rozhodnúť. V takýchto dueloch nedostanete 10 gólových šancí, ale len tri či štyri. A tie potom musíte využiť a rozhodnúť, čo sa nám nepodarilo," citovala Mourinha agentúra AFP.



Pred duelom na štadióne s účasťou 2000 fanúšikov držali minútu ticha na počesť bývalého kouča LFC Gerarda Houlliera, ktorý zomrel vo veku 73 rokov. Liverpool v domácom prostredí v lige neprehral už 66 zápasov. Tréner obhajcu titulu označil výhru za zaslúženú. "Naozaj to bol dobrý zápas proti mužstvu, ktoré má smrteľné protiútoky. Jediný spôsob, ako proti Tottenhamu uspieť, je nepožičať mu loptu. Môžete mať 80-percentné držanie lopty a po jednej strate môžu udrieť. Nám sa darilo držať loptu a udržať si koncentráciu. Áno, dali nám gól a mali aj dve ďalšie dobré šance. No okrem toho sme my všetko kontrolovali. A veľmi sme si zaslúžili získať tri body. Podľa môjho názoru nám dali gól z ofsajdu. Som šťastný, že sme na konci strelili víťazný gól. Bobby Firmino, to teda bola hlavička. Mám za neho obrovskú radosť. Hral skvele, mal výborný pohyb a otváral súpera svojimi ťahmi," zhodnotil Klopp.



Po zápase zarezonovala aj slovná výmena medzi oboma trénermi bezprostredne po záverečnom hvizde. Klopp ju s tradičným úsmevom opísal: "Jose mi povedal, že lepší tím prehral. Najprv som si myslel, že žartuje, ale nežartoval." Mourinho sa na tému vyjadril obšírnejšie. "Povedal som mu, že lepšie mužstvo prehralo. Nesúhlasil, ale to je jeho názor. Prehra bola nespravodlivá. Liverpool nevyzeral ako majster či ako európsky a svetový klubový šampión," citovala agentúra AP Mourinha, ktorého nenechalo chladným ani spontánne konanie Nemca krátko po konci. Klopp sa rozbehol za každým svojim zverencom, objal ho a všetci spolu absolvovali ďakovačku pred divákmi: "Rozhodcovia ho aj na čiare nechávajú správať sa spôsobom, akým sa správa. Ak by som to robil ja, ale to je iný príbeh... Takže to nie je môj problém. Hoci je mi to ľúto, ja to robiť nemôžem, takže je to tak, ako to je."