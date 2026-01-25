< sekcia Šport
Liverpool v Premier League nevyhral, Slot: Hráčom došla energia
Liverpool je v priebežnej tabuľke na 4. mieste, na tretiu Aston Villu stráca sedem bodov a v nedeľu ho môžu preskočiť Manchester United aj Chelsea.
Autor TASR
Londýn 25. januára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool nedokázali zvíťaziť v piatom dueli anglickej Premier League za sebou. Holandský kormidelník úradujúceho šampióna Arne Slot vyjadril frustráciu z nahusteného programu po tom, čo priznal, že jeho zverencom počas prehry 2:3 na pôde Bournemouthu došla energia.
„The Reds“ si v sobotu pripísali už siedmu prehru v 23. ligovom vystúpení v prebiehajúcom ročníku, predtým zaznamenali štyri remízy. Črtala sa piata za sebou, lenže z poslednej akcie stretnutia po dlhom autovom vhadzovaní a následnej skrumáži pred bránou dotlačil loptu do siete marocký stredopoliar Amine Adli. Trápiaci sa obhajca titulu začal duel veľmi zle. Po góloch Evanilsona a Alejandra Jimeneza prehrával krátko po uplynutí polhodiny hry už 0:2. Hostia dvojgólové manko zmazali, keď ešte do prestávky znížil kapitán Virgil van Dijk a v 80. minúte vyrovnal na 2:2 Dominik Szoboszlai, ale Adliho zásah rozpútal oslavy na Vitality Stadium.
Liverpoolu sa darilo aspoň v Lige majstrov, keď v stredu vyhral 3:0 v Marseille. Na víťaznej vlne sa však dlho neudržal. „Vždy je frustrujúce inkasovať, ale obzvlášť vtedy, keď už nezostáva čas na návrat do zápasu. Ale súper mohol dať gól na 3:2 aj o niečo skôr. Po tom, čo sme vyrovnali na 2:2, sme sa ešte snažili, ale môžeme bezpečne povedať, že niektorým našim hráčom už došla energia. A ani ich za to nemôžem kritizovať, pretože pred tromi dňami sme museli hrať zápas vonku. Sme jediný tím, ktorý hral Ligu majstrov a mal medzi zápasmi len dva dni. Po vonkajšom zápase nasledoval ďalší vonkajší zápas proti jednému z najintenzívnejších tímov v lige a ja nasadzujem väčšinou rovnakých hráčov vzhľadom na to, akých mám k dispozícii,“ povedal Slot podľa agentúry DPA.
Zlé vyhodnotenie situácie od Van Dijka viedlo k tomu, že Alex Scott pripravil v 26. minúte gól pre Evanilsona. Hostia hrali dočasne len s desiatimi hráčmi, keď Jimenez o sedem minút neskôr zvýšil na 2:0, pretože striedajúci Wataru Endo ešte čakal, kým nahradí zraneného Joea Gomeza. „To, čo sa nemalo stať, je, že sme museli ísť za víťazstvom až do konca, pretože potom je to oveľa ťažšie. Presne to ste videli v posledných desiatich minútach. Po zvyšok zápasu to však bolo úplne iné, dominovali sme. Nemyslím si, že je fér viniť Virgila van Dijka z prvého gólu, pretože počas celého zápasu ste mohli vidieť, aký veľký vplyv mal vietor na niektoré lopty. Nebol jediný, kto mal občas problém s vetrom. Samozrejme, druhý gól padol v čase, keď sme hrali len s desiatimi. Možno to vystihuje našu sezónu. Vždy je to niečo iné, vždy je to niečo špeciálne, ako inkasujeme, ale inkasujeme. Jediní, koho môžeme viniť, sme my sami,“ vyhlásil 47-ročný holandský kormidelník.
Liverpool je v priebežnej tabuľke na 4. mieste, na tretiu Aston Villu stráca sedem bodov a v nedeľu ho môžu preskočiť Manchester United aj Chelsea. Bournemouth sa v nahustenom strede tabuľky posunul na 13. miesto a má rovnaký počet bodov (30) ako dvanásty Brighton. „Víťazný gól z poslednej akcie zápasu je pravdepodobne ten najlepší možný. Pýtal som sa štvrtého rozhodcu, koľko času zostáva, a povedal mi, že zápas sa skončí po tom dlhom vhadzovaní, takže keď sme skórovali, vedel som, že vyhráme. Niekedy to bolo v tejto sezóne opačne, inkasovali sme góly v nadstavenom čase, ale keď sa to stane vo váš prospech, je to nádherný moment na oslavu. Tím si po veľmi zlom období nachádza cesty k bodom. Sedem bodov z posledných deviatich proti Tottenhamu, Brightonu a Liverpoolu je veľmi dobrá bilancia v momente, keď sme to naozaj potrebovali,“ tešil sa tréner „čerešní“ Andoni Iraola.
Naopak, spomedzi favoritov nezaváhal Manchester City, ktorý na Etihad Stadium zdolal posledný tím tabuľky Wolverhampton Wanderers 2:0 po góloch Omara Marmousha a Antoinea Semenya z prvého polčasu. Zverenci Pepa Guardiolu si upevnili 2. priečku, pričom na prvý Arsenal, ktorý v nedeľu privíta Manchester United, strácajú 4 body. Erling Haaland sedel na lavičke a na ihrisko prišiel až v 73. minúte. Nórsky kanonier strelil v uplynulých ôsmich zápasoch iba jeden gól. „V prvom polčase bola energia naozaj dobrá. Posledných 20–25 minút už bolo trochu vlažných, ale vzhľadom na množstvo zápasov je to dobrý výsledok a dúfam, že si z neho odnesieme dobrú energiu do stredajšieho zápasu v Lige majstrov,“ povedal Guardiola smerom k duelu na pôde Galatasarayu.
Súboj so súperom zo zostupovej priečky nezvládol podľa predstáv Tottenham, keď na štadióne predposledného Burnley remizoval 2:2 a ligovú sériu bez víťazstva natiahol na päť zápasov. Aspoň bod pre „kohútov“ zachránil v 90. minúte kapitán Cristian Romero. Tréner Spurs Thomas Frank je sedem mesiacov po nástupe do funkcie pod obrovským tlakom, tím zo severného Londýna sa nachádza až na 14. pozícii. „Som si istý, že fanúšikovia dokážu rozpoznať a uznať, najmä v prvom polčase, zlepšenie, ktoré tam bolo. Mohli sme a mali sme rozhodnúť zápas oveľa skôr. Ale zároveň si musia uvedomiť aj vôľu a charakter tímu, ktorý stále behá a bojuje až do konca. Musíme jednoducho pokračovať. Robíme veľa vecí správne, ale niet pochýb o tom, že nám to momentálne nejde ľahko,“ citovala Franka agentúra AFP.
Nováčikovi pomohol k tretej remíze za sebou deviatimi úspešnými zákrokmi slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka. Burnley má na konte 15 bodov a stráca sedem bodov na miesto zabezpečujúce záchranu, ale tímy nad pásmom zostupu majú ešte zápas k dobru.
