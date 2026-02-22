< sekcia Šport
Liverpool v závere rozhodol, Jimenez vystrieľal výhru Fulhamu
Fulham sa po troch prehrách za sebou dočkal plného bodového zisku.
Autor TASR
Londýn 22. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v nedeľňajšom zápase 27. kola Premier League na ihrisku Nottinghamu Forest 1:0. „The Reds“ sa bodovo dotiahli na štvrtú Chelsea i piaty tím neúplnej tabuľky Manchester United, ktorý odohral o zápas menej. Víťazstvo Liverpoolu na City Ground zariadil v siedmej minúte nadstaveného času Alexis Mac Allister, krátko predtým jeho zásah neplatil pre hru rukou.
Crystal Palace sa doma dlho trápil s beznádejne posledným Wolverhamptonom. Wanderers mohli dokonca viesť, Tolu Arokodare však v závere prvého dejstva nepremenil jedenástku. Po hodiny hry skomplikoval hosťom situáciu Ladislav Krejčí, ktorý po dvoch rýchlych žltých kartách musel ísť predčasne pod sprchy. Domáci sa dočkali v 90. minúte, ich vydreté víťazstvo 1:0 zariadil Evann Guessand.
Fulham sa po troch prehrách za sebou dočkal plného bodového zisku. Na pôde Sunderlandu zvíťazil 3:1 a v tabuľke preskočil svojho súpera. Dva góly „chalupárov“ strelil mexický útočník Raul Jimenez. Enze Le Fee v 76. minúte z jedenástky znížil, no konečnú podobu výsledku dal Alex Iwobi.
Premier League - 27. kolo:
Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers 1:0 (0:0)
Gól: 90. Guessand, ČK: 61. Krejčí (Wolverhampton)
Nottingham Forest - FC Liverpool 0:1 (0:0)
Gól: 90.+7 Mac Allister
AFC Sunderland - FC Fulham 1:3 (0:0)
Góly: 76. Le Fee (z 11 m) - 54. a 61. Jimenez (druhý z 11 m), 85. Iwobi
