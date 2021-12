Liverpool vyhral v 17. kole ligy nad Newcastlom v bránke s Dúbravkom

Na snímke druhý zľava Mason Mount z Chelsea oslavuje so svojími spoluhráčmi po tom, čo strelil prvý gól svojho tímu počas futbalového zápasu anglickej Premier League medzi Chelsea a Evertonom, 16. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Premier League - 17. kolo:

FC Liverpool – Newcastle United 3:1 (2:1)

Góly: 21. Jota, 25. Salah, 87. Alexander-Arnold – 7. Shelvey

/M. DÚBRAVKA chytal za hostí celý zápas/





FC Chelsea – FC Everton 1:1 (0:0)

Góly: 70. Mount - 74. Branthwaite





Leicester City – Tottenham Hotspur - odložili

Londýn 17. decembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool vyhrali vo štvrtkovom dueli 17. kola anglickej ligy doma nad Newcastlom United 3:1 a v tabuľke strácajú na lídra Manchester City jediný bod. Zaváhala tretia Chelsea, po domácej remíze s Evertonom 1:1 je jej manko na prvú priečku štvorbodové.Liverpool potvrdil proti Newcastlu, v bránke ktorého stál slovenský reprezentant Martin Dúbravka, pozíciu favorita. Do vedenia však išli prekvapujúco hostia, keď sa vydarenou strelou spoza šestnástky k žrdi presadil už v 7. minúte Jonjo Shelvey. Liverpool však otočil skóre ešte v prvom polčase v priebehu štyroch minút. Najskôr vyrovnal Diogo Jota v 21. minúte, keď jeho hlavičku zblízka Dúbravka ešte vyrazil, ale na dorážku už nestačil. O chvíľu neskôr slovenský brankár zneškodnil pokus Sadia Maneho, no nekrytý Mohamed Salah upravil na 2:1. V závere zápasu poistil delovkou tri body pre Liverpool Trent Alexander-Arnold. Newcastle stále figuruje na predposlednej priečke iba o skóre pred Norwichom.Chelsea napriek výraznej prevahe vyťažila zo súboja s Evertonom iba remízu. Favorita poslal do náskoku v 70. minúte Mason Mount, no už o štyri minúty neskôr zariadil Jarrad Branthwaite bod pre Everton.Ďalší na štvrtok plánovaný zápas medzi Leicesterom City a Tottenhamom Hotspur odložili len niekoľko hodín pred jeho začiatkom. Dôvodom bolo rozšírenie koronavírusu v tíme "líšok", pre ktoré už museli uzavrieť aj tréningové centru Leicestru.Premier League silno zasiahla nová vlna nákazy a vedenie súťaže informovalo aj o odložení piatich stretnutí, ktoré sa mali hrať najbližší víkend. Ide o sobotné zápasy Manchester United - Brighton & Hove Albion, FC Southampton - FC Brentford, FC Watford - Crystal Palace a West Ham United - Norwich City i nedeľný duel FC Everton - Leicester City.