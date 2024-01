Liverpool vyhral v šlágri 3. kola Pohára FA nad Arsenalom 2:0

Londýn 7. januára (TASR) - Futbalisti Liverpoolu zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 3. kola Pohára FA nad Arsenalom 2:0 a postúpili do ďalšej fázy súťaže. Hostia rozhodli až v závere, v 80. minúte si dal vlastný gól Jakub Kiwior a v nadstavenom čase pridal poistku Luis Diaz.



V prvom polčase boli lepší hráči rekordného šampióna Arsenalu, ktorí ho vyhrali 13:2 na strely, no svoje veľké šance nepremenili a raz trafili aj do žrde. Po prestávke sa obraz hry zmenil, lepšie možnosti mali Liverpoolčania a pred prvým gólom trafili dvakrát konštrukciu bránky.



Obhajca triumfu Manchester City postúpil bez problémov cez druholigový Huddersfield, ktorý zdolal vysoko 5:0. Do zostavy City sa po niekoľkých mesiacoch vrátil Kevin de Bruyne, keď nastúpil v 57. minúte. Belgický stredopoliar pauzoval od augusta, keď si natrhol zadný stehenný sval.



Menej sa darilo ďalším účastníkom Premier League. Luton remizoval s treťoligovým Boltonom 0:0, Nottingham Forest s Blackpoolom 2:2 a West Ham hral s druholigovým Bristolom City 1:1.