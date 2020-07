Liverpool vyrovnal zápis City, vytvoril klubový rekord v počte bodov

Londýn 26. júla (TASR) - Zostávajúce dve miestenky v Lige majstrov 2020/2021 si z anglickej Premier League vybojovali futbalisti Manchestru United a Chelsea Londýn. Pridali sa tak k majstrovi FC Liverpool a vicemajstrovi Manchestru City, ktorí si účasť v LM zabezpečili už v predstihu. Leicester sa po prehre 0:2 s ManUtd predstaví v budúcom ročníku v skupine Európskej ligy, 2. predkolo EL si zahrá šiesty Tottenham. Záverečné 38. kolo PL rozhodlo aj o tom, že z najvyššej súťaže zostúpili okrem Norwichu aj Watford a Bournemouth.



Manchester United nastúpil v nedeľu na pôde Leicesteru City, čo bol priamy súboj o účasť v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. Hosťom stačila k zisku miestenky aj remíza, ale išli za víťazstvom. V 32. minúte dopravil loptu do siete Bruno Fernandes, ale gól neplatil pre ofsajd. Šance potom mali oba tímy, v 60. minúte opečiatkoval domáci Jamie Vardy iba brvno, ale v 71. minúte sa už mohol Fernandes tešiť z gólu. O triumfe hostí rozhodol premeneným pokutovým kopom po faule na Anthonyho Martiala. V nadstavenom čase ešte pridal poistku Jesse Lingard.



Slovenský brankár Martin Dúbravka odchytal v drese Newcastlu celý zápas, proti majstrovi z Liverpoolu začal jeho tím výborne. Už v prvej minúte po faule hostí v strede poľa rozohral loptu za zaskočenú obranu hostí Jonjo Shelvey a Dwight Gayle prekonal Alissona v bránke hostí. Dúbravka sa zaskvel v 28. minúte po strele Mamina, ale o desať minút neskôr už nestačil na hlavičkové zakončenie Virgila van Dijka po centri Alexa Oxladea-Chamberlaina. O triumfe "The Reds" rozhodol Divock Origi, keď v 59. minúte prekonal Dúbravku prízemnou technickou strelou k pravej žrdi. Konečné slovo mal napokon Mané, ktorý v závere uzavrel skóre na 3:1 v prospech hostí. Liverpool zaznamenal svoje 32. víťazstvo v 38 zápasoch, čím vyrovnal rekord Manchestru City z ročníka 2017/2018. "Citizens" vtedy stanovili aj rekord v počet bodov, získali ich 100, zverenci Jürgena Kloppa majú v tejto sezóne na konte len o jeden menej. Je to zároveň nový klubový rekord.



O Európsku ligu bojoval aj Wolverhampton. Na ihrisku londýnskej Chelsea však prehral 0:2, čo využil Tottenham Hotspur. Zverenci Joseho Mourinha síce iba remizovali na ihrisku Crystal Palace, ale stačilo im to, aby svojho súpera preskočil v tabuľke vďaka lepšiemu skóre. "Kohúti" si zahrajú 2. predkolo Európskej ligy.



Dramatický bol aj súboj o záchranu. Bournemouth síce zvíťazil na pôde Evertonu 3:1, ale z najvyššej súťaže vypadol spolu s Watfordom, ktorý prehral 2:3 na ihrisku Arsenalu. Zachránila sa Aston Villa, ktorá remizovala na ihrisku West Hamu 1:1. Už skôr bolo známe, že najvyššiu súťaž opustí Norwich City.







Premier League - 38. kolo:



Leicester City – Manchester United 0:2 (0:0)



Góly: 71. Fernandes, 90.+8 Lingard, ČK: 90.+4 Evans (Leicester) po druhej ŽK







Chelsea Londýn – Wolverhampton Wanderers 2:0 (2:0)



Góly: 45.+1 Mount, 45.+4 Giroud







Manchester City – Norwich City 5:0 (2:0)



Góly: 45.+1 a 90.+1 De Bruyne, 11. Jesus, 79. Sterling, 84. Mahrez







Newcastle United – FC Liverpool 1:3 (1:1)



Góly: 1. Gayle - 38. van Dijk, 59. Origi, 89. Mane



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/







Arsenal Londýn – FC Watford 3:2 (3:1)



Góly: 5. a 33. Aubameyang (prvý z 11 m), 24. Tierney - Deeney (z 11 m), 66. Welbeck







FC Burnley – Brighton & Hove Albion 1:2 (1:1)



Góly: 44. Wood – 20. Bissouma, 50. Connolly







Crystal Palace – Tottenham Hotspur 1:1 (0:1)



Góly: 53. Schlupp - 13. Kane







FC Everton – AFC Bournemouth 1:3 (1:2)



Góly: 41. Kean – 13. King (z 11 m), 45.+1 Solanke, 80. Stanislas







FC Southampton – Sheffield United 3:1 (0:1)



Góly: 50. a 71. Adams, 84. Ings (z 11 m) – 26. Lundstram







West Ham United - Aston Villa 1:1 (0:0)



Góly: 85. Jarmolenko – 84. Grealish







Konečná tabuľka:



1. Liverpool 38 32 3 3 85:33 99 - skupina LM



2. Manchester City 38 26 3 9 102:35 81 - skupina LM



3. Manchester United 38 18 12 8 66:36 66 - skupina LM



4. Chelsea 38 20 6 12 69:54 66 - skupina LM



---------------------------------------------------------------



5. Leicester 38 18 8 12 67:41 62 - skupina EL



6. Tottenham 38 16 11 11 61:47 59 - predkolo EL



---------------------------------------------------------------



7. Wolverhampton 38 15 14 9 51:40 59



8. Arsenal 38 14 14 10 56:48 56



9. Sheffield United 38 14 12 12 39:39 54



10. Burnley 38 15 9 14 43:50 54



11. Southampton 38 15 7 16 51:60 52



12. Everton 38 13 10 15 44:56 49



13. Newcastle 38 11 11 16 38:58 44



14. Crystal Palace 38 11 10 17 31:50 43



15. Brighton 38 9 14 15 39:54 41



16. West Ham 38 10 9 19 49:62 39



17. Aston Villa 38 9 8 21 41:67 35



----------------------------------------------------------------



18. Bournemouth 38 9 7 22 40:65 34 - zostup



19. Watford 38 8 10 20 36:64 34 - zostup



20. Norwich 38 5 6 27 26:75 21 - zostup